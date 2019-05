Lille : Galtier : "Il manque une victoire pour la 2e place"

L'entraîneur lillois n'a pas voulu céder à l'euphorie après le nul à Lyon (2-2), qui rapproche son équipe de la Ligue des champions.

a obtenu un bon point ce dimanche sur la pelouse de (2-2), un résultat qui permet aux Dogues de se rapprocher de la deuxième place et d'une qualification directe pour la prochaine . Les Nordistes conservent en effet leurs six points d'avance sur Lyon, à trois journées de la fin, avec en bonus une différence de buts largement avantageuse.

"Non [la deuxième place n'est pas assurée], a estimé Christophe Galtier à l'issue de la rencontre. On a quand même fait un grand pas. Ce n'est toutefois pas assuré mathématiquement. Maintenant, c'est une bonne opération. Il nous maque une victoire pour célébrer cette deuxième place. On a trois matches pour le faire. On va rester concentrés".

"Je ne me contiens pas. Avec un groupe aussi jeune, dont je suis fier, je dois être le premier, avec la direction et Luis Campos, à rester très froid et très lucide. Ne pas être dans l'excitation, ce qui signifie nervosité et relâchement. On doit se préparer comme depuis début août pour le prochain match. On va préparer le match contre les Girondins de avec l’ambition de le remporter. On a trois matchs pour en gagner un et ce serait bien de le gagner dès la semaine prochaine."

Lors des trois dernières journées, Lille recevra successivement Bordeaux et Angers, avant de se déplacer à Rennes. Un calendrier qui peut paraître avantageux, comparé à celui des Lyonnais, qui devront se déplcaer à deux reprises : à Marseille et à Nîmes, avec entre-temps la réception de , à la lutte pour le maintien.