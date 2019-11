Lille, Galtier et la "trahison" de Mourinho

Christophe Galtier a de nouveau évoqué sa colère après les débauchages de ses ex-adjoints Joao Sacramento et Nuno Santo par José Mourinho

vit une saison compliquée et Christophe Galtier doit aussi faire faire face aux départs soudains de Joao Sacramento et Nuno Santo, qui étaient respectivement adjoint n°1 et entraîneur des gardiens. Recrutés par José Mourinho, nouveau manager de . Il évoque une impression de trahison.

"Il y a un sentiment de trahison. Je vais être franc avec vous. Il y a eu ce moment quand j’ai appris la décision... Il y a eu la préparation du match de Paris... Jour après jour, évidement qu’on peut, que je peux, penser que j’ai été lâché, comme ça…", a estimé le coach lillois en conférence de presse.

Très touché, Galtier dit avoir du mal à digérer pour le moment : "Je crois qu’il faut regarder devant, se concentrer sur le jeu, travailler avec les forces vives du club, défendre l’institution, le projet, le maillot, l’honneur Des gens sont partis, peu importe de la manière, la raison. Le sentiment de trahison est automatiquement là. Il faut le digérer et on le digère."