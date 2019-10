Lille et Nantes lâchent du lest… Le résumé de la soirée en Ligue 1

Cinq rencontres de la 10e journée de L1 se sont tenues ce samedi. Elles ont notamment été marquées par les défaites surprises de Nantes et du LOSC.

Alors qu’ils avaient la possibilité de se hisser sur le podium du classement, et ont raté le coche ce samedi en s’inclinant respectivement contre Reims et . Cette soirée a aussi vu Brest glaner un succès important à Angers, et Nîmes se faire accrocher par Amiens (1-1). , le dauphin du PSG, a vu sa belle série s’arrêter du côté de Metz.

Angers-Brest : 0-1

But : Cardona (67e)

Le a confirmé son regain de forme en allant l’emporter sur le terrain d’Angers, là où très peu d’équipes ont pourtant pris des points depuis l’entame de la saison. L’unique réalisation de la partie a été l’œuvre de Cardona sur une passe de Paul Lasne. En gagnant, les Finistériens montent pour la première fois de la saison dans la première moitié de tableau, à deux points de leurs opposants du jour.

Metz-Nantes : 1-0

But : Diallo (87e)

L’état de grâce du FCN est terminé. Alors qu’ils restaient sur trois victoires d’affilée, les Canaris sont revenus bredouille de leur déplacement à Metz, la lanterne rouge du classement. À court d’idées offensivement, les hommes de Gourcuff croyaient tenir le nul, mais ils ont cédé dans les derniers instants du match. Habib Diallo les a punis à la 86e minute en reprenant un service de Farid Boulaya. Un résultat inattendu et qui fait les affaires du PSG, dont l’avance sur le deuxième est de 5 points désormais.

Nîmes-Amiens : 1-1

But : Martinez (41e) ; Calabresi (95e)

À force de pousser, Amiens a fini par arracher le point du nul sur le terrain de Nîmes ce samedi. Menés au score depuis la 41e minute et l’ouverture du score de Martinez, les Picards n’ont jamais baissé les bras et ont donc cueilli les fruits de leur persévérance. Juste avant le but, ils avaient aussi failli se relancer, mais l’arbitre du match ne leur a pas accordé un pénalty. Au final, les deux formations se sont quittées dos à dos et ce nul est somme toute équitable.

Reims-Montpellier : 1-0

But : Abdelhamid (2e)

Le continue sa belle série face aux équipes de renom. Après OM, PSG, Rennes, c’est contre Montpellier que les Champenois sont allés chercher la victoire. Mais, on ne peut pas dire que ça soit une grosse surprise. Ils ont parfaitement géré cette rencontre. Après avoir ouvert le score dès la 2e minute par Abdelhamid, ils ont maintenu les Héraultais loin de leurs buts et ont conquis les points mis en jeu. En gagnant, Reims se positionne à une belle troisième place du classement. Qui l’eut cru en début de saison.

Toulouse-Lille : 2-1

Buts : Sanogo (58e), Gradel (66e s.p.) : Fonte (93e)

Décidément, le LOSC a toutes les peines du monde à briller à l’extérieur cette saison. Alors qu’ils se déplaçaient chez une équipe de Toulouse en plein doute, les Dogues ont encore failli à leur tâche. Pas assez incisifs et toujours aussi fébriles derrières, ils ont dû s’incliner et il n’y aura personne pour contester ce résultat. Les Violets, sous la houlette de leur coach Antoine Kombouaré, en voulaient beaucoup plus et cela s’est vu. Yaya Sanogo et Max-Alain Gradel se sont réveillés et offert à leur formation une victoire des plus précieuses.