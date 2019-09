Lille 2-1 Angers - À la maison, le LOSC et Osimhen sont rodés

Pour la troisième fois en autant de rencontres cette saison, le LOSC s'est imposé à domicile. Ce vendredi soir, c'est Angers qui en a fait les frais.

Fébrile à l'extérieur, souverain à domicile. Le LOSC a confirmé la tendance ce vendredi soir, face au SCO d'Angers (2-0), en ouverture de la 5ème journée de . Solides et appliqués, les Dogues, qui s'apprêtent à découvrir la Ligue des Champions la semaine prochaine, ont facilement disposé des hommes de Stéphane Moulin, bien aidés par un but de leur nouvelle gachette et meilleur buteur du championnat : Victor Osimhen.

De nouveau dans un bon soir, celui qui avait signé un doublé lors de chacune de ses apparitions devant ses supporters, a d'abord compliqué la tâche de ses défenseurs du soir avec ses appels incessants dans la profondeur, un domaine dans lequel il excelle et se nourrit des espaces laissés. Puis, le Nigérian est venu ponctué ses bonnes dispositions par un but de renard des surfaces, profitant d'une faute de main de Ludovic Butelle suite à une frappe de Jonathan Bamba pour endosser son costume de buteur à la 39ème minute de jeu. Peu avant la pause, avait été récompensé.

Appliqués, les Lillois remontent à la 2ème place

Toujours aussi mordants au retour des vestiaires, les Dogues de Christophe Galtier étaient à créditer d'un second acte tout aussi prometteur. Capables de récupérer le cuir très haut et de le faire circuler avec une verticalité de tous les instants, les locaux ne laissaient aucune possibilité à leur adversaire du soir. Incapable d'enrayer la machine lilloise, le SCO n'avait plus qu'à limiter les dégâts ce vendredi soir...

Sauf que les dégâts allaient être encore un peu plus conséquents dès la 53ème minute de jeu, moment choisi par Luiz Araujo pour doubler la mise à la suite d'une bonne récupération de Benjamin André aux 35 mètres. Buteur pour sa première titularisation de la saison, le Brésilien inscrivait alors le dernier but d'un LOSC qui aurait pu corser un peu plus l'addition. Et les Nordistes allaient passer proche de le regretter, puisque Bahoken réduisait la marque en fin de rencontre côté angevin et faisait passer un frisson dans les tribunes... Mais l'essentiel était acquis, avec 9 points au compteur et une troisième victoire de rang à domicile, Lille remonte provisoirement à la deuxième place du classement, celle qui était la sienne au terme de la saison dernière.