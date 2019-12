Ligue Europa - Sergi Palencia (ASSE) : "On ne vient pas pour marcher"

Alors que l'ASSE, déjà éliminée de la Ligue Europa, affronte Wolsfburg jeudi soir, le latéral droit des Verts reste animé par son esprit compétiteur.

D'ores et déjà éliminée de la compétition, l'AS Saint-Etienne n'a plus rien à espérer en , si ce n'est de parvenir à décrocher son premier succès sur la pelouse d'une équipe de Wolfsburg déjà qualifiée, jeudi soir (21h00). À créditer d'une campagne européenne ratée et décevante, l'équipe entraînée par Claude Puel se déplace en avec un groupe assez jeune, l'objectif assumé étant de faire reposer les cadres en vue du match face au PSG, dimanche.

Néanmoins, si le résultat importe peu pour les Verts, les joueurs qui ont fait le déplacement ce mercredi n'entendent pas galvauder ce rendez-vous européen, à l'image d'un Sergi Palencia apparu déterminé en conférence de presse. Le latéral droit stéphanois mettant en avant l'esprit de compétition.

​"Notre professionnalisme nous motive"

"Je m'attends à un gros match, très difficile, car Wolfsburg est très costaud, surtout à domicile. On va essayer de représenter le club de la meilleure des façons possibles. Nous, joueurs, on est des compétiteurs. On aime toujours jouer dans ce type de scénario et de stade. On ne vient pas pour marcher mais pour donner tout ce que l'on a pour gagner, même si on sait tous qu'on est déjà éliminés. Notre professionnalisme nous motive", a estimé l'Espagnol.

"Personnellement, je continue à beaucoup travailler ces choses, comme l'aspect physique et le côté décisif, qui m'empêchent de jouer davantage. J'ai la chance d'avoir des joueurs expérimentés dans l'équipe qui peuvent m'y aider. Si j'ai la possibilité de le faire demain (jeudi), je vais essayer de montrer que je peux avoir plus de minutes. L'équipe a les idées claires, on s'entraîne toujours bien, on se met les idées du coach dans la tête et petit à petit, on va essayer d'enchaîner les grosses performances à chaque match. Je pense qu'on a le niveau nécessaire pour y arriver", a ensuite analysé l'ancien joueur des Girondins de .