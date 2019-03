Ligue Europa - Rennes et ses supporters ont fait chavirer le Roazhon Park

Porté par son public jeudi soir, le Stade Rennais est venu à bout d'Arsenal (3-1) dans une ambiance digne des grandes soirées européennes.

"Je ne savais pas que Rennes aimait autant le foot." En zone mixte, Hatem Ben Arfa pouvait rendre un hommage bien mérité aux supporters rennais. Comme leurs joueurs, les 29 171 personnes dans l'enceinte ont été irréprochables, passant la plupart de leur temps debout, à sauter et chanter pour encourager leur équipe. Une ambiance encore jamais vue au Roazhon Park, même du temps où le stade s'appelait encore le Stade de la Route de Lorient. Un moment gravé à l'issue d'une victoire de prestige, face à Arsenal (3-1), pour le premier huitième de finale européen de l'histoire du club. Tout ça quinze mois après la nomination d'Olivier Létang.

"L'histoire est en train de s'écrire"

"Vous avez vu l'engouement qu'il y avait autour de ce match et de l'équipe. Il y a 15 mois, j'avais annoncé que je voulais que les fans retrouvent du plaisir. Ce (jeudi) soir, on l'a vu et je suis très heureux pour ça", confiait le président. Car tout le monde était unanime après la rencontre. Non seulement Rennes n'a pas volé sa victoire. Mais l'équipe s'est surpassée. Et c'est aussi grâce à son public. "L'histoire est en train de s'écrire dans toute la ville. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est incroyable, c'est vraiment une terre de foot. Il fallait juste que le club s'enflamme pour que tout le monde suive et ça nous met les frissons", ajoutait Ben Arfa.

Olivier Létang : "Ce n'est pas une performance anodine. Il a fallu attendre 2019 pour voir un club français gagner chez lui contre @Arsenal. Ceux qui ont eu le précieux sésame n'ont pas dû être déçus." #SRFCArsenal pic.twitter.com/GXVrXjEZTq — Goal France (@GoalFrance) 7 mars 2019

Tomas Koubek parlait aussi de "la meilleure ambiance" qu'il ait pu voir depuis son arrivée à Rennes à l'été 2017. "Les supporters sont contents et fiers. Ça nous a donné beaucoup d'énergie", disait-il. Un douzième homme au top niveau. Comme son équipe. Une vague rouge qui envahit tout sur son passage. Pour preuve, cette scène d'un public resté plus de 30 minutes après le coup de sifflet final, continuant de chanter sans une autre présence que celle des jardiniers. Comme pour profiter au maximum de ce moment unique. Une soirée de rêve pour tout un club et ses supporters qui se prennent maintenant à rêver d'un destin encore impensable il y a quelques mois.

Longtemps catalogué de "loser" avec l'enchaînement de trois défaites en finales de Coupe nationale en 2009, 2013 et 2014, le Stade Rennais casse peu à peu son image. Une belle victoire pour Olivier Létang et ses hommes. Même si ce n'était que la première manche et qu'il faudra maintenant terminer le travail à Londres la semaine prochaine.

Benjamin Quarez, au Roazhon Park à Rennes.