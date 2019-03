Ligue Europa - Rennes-Arsenal : Zeffane à droite, vers un onze sans surprise

Alors que sa présence était encore incertaine ce mercredi après-midi, Mehdi Zeffane devrait bien tenir sa place dans le couloir droit jeudi soir.

Le Stade Rennais s'apprête à disputer un match historique jeudi (18h55) au Roazhon Park avec la réception d'Arsenal en huitième de finale aller de la Ligue Europa. Le premier match de son histoire à ce stade de la compétition pour le club breton qui n'avait jamais atteint les phases à élimination directe d'une Coupe d'Europe avant cette saison. Au tour précédent, les Rennais ont créé l'exploit en sortant le Betis Séville.

À 16h, ce mercredi, les joueurs de Julien Stephan ont effectué leur dernier entraînement. Une séance à laquelle Mehdi Zeffane a participé normalement. "Il est en phase de reprise. On prendra une décision cet après-midi", avait annoncé son entraîneur un peu plus tôt en conférence de presse. Selon nos informations, l'ancien Lyonnais n'a ressenti aucune gêne et devrait bien tenir sa place dans le couloir droit de la défense en l'absence d'Hamari Traoré (suspendu).

M'Baye Niang sera également suspendu et c'est Adrien Hunou, buteur à l'aller et au retour face au Betis Séville, qui occupera la pointe de l'attaque. Pour le reste, il ne devrait pas y avoir de surprise. Hatem Ben Arfa, Benjamin Bourigeaud et Ismaïla Sarr épauleront Hunou avec Clément Grenier et le capitaine Benjamin André dans l'entrejeu. Ramy Bensebaini débutera dans le couloir gauche de la défense, dont l'axe sera occupé par le duo Da Silva-Mexer.

La compo probable du Stade Rennais :