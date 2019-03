Julien Stephan : "C'est Rennes contre Arsenal, ce n'est pas Ben Arfa contre Unai Emery"

Julien Stephan et Benjamin Bourigeaud étaient présents ce mercredi face à la presse avant le huitième de finale aller de Ligue Europa contre Arsenal.

L'épopée européenne

Julien Stephan : "La sortie de la phase de poules était une première étape. Ça s'est poursuivi avec l'élimination du Bétis. C'est le début d'une épopée. C'est un plus gros morceau que le tour précédent avec Arsenal qui est une grande équipe, un grand club, avec des qualités sur toutes les lignes."

L'état d'esprit du groupe

"Il y a de la joie, pas d'excitation. Je trouve qu'il y a de la mesure, de la concentration et de l'ambition. Il y a beaucoup de plaisir dans notre préparation. C'est un vecteur essentiel. Cette notion de plaisir est primordiale pour aborder les choses de la meilleure manière possible."

Le regard du coach sur Arsenal

"C'est une équipe flexible et très modulable sur le plan tactique. Il y a tellement de bons joueurs. On n'a pas une lecture très précise de la manière dont ça va se passer. Il y a des internationaux à tous les postes. C'est une équipe de grande qualité qui, je trouve, est de plus en plus dense et intense sur le plan défensif. Ils ont fait de gros progrès dans ce secteur. Il y a de moins en moins de places derrière. C'est une équipe très, très solide."

"On prendra une décision cet après-midi pour Zeffane"

"On a suffisamment de ressources dans l'effectif pour pallier à ce genre d'événements (les suspensions de Traoré et Niang, ndlr). On regrette d'abord qu'ils ne puissent pas affronter cet adversaire, à ce stade de la compétition et à domicile. Mais je dois réfléchir à la meilleure stratégie possible pour embêter Arsenal. Une option est de remplacer Hamari (Traoré) par Mehd (Zeffane)i, ça semble être son remplaçant naturel. Il a eu quelques soucis il y a quelques jours. Il est en phase de reprise. On prendra une décision cet après-midi. Mais je n'ai pas encore toutes les données. Ce que je peux dire, c'est qu'il y aura un latéral droit compétitif sur le terrain demain (jeudi)."

Les retrouvailles Emery-Ben Arfa

"C'est du passé. Hatem (Ben Arfa) a beaucoup d'expérience. Il sera capable de gérer ça de manière très intelligente. On n'a pas eu besoin d'en parler ensemble. Il y a plein d'autres sujets à évoquer avant de parler de ça. C'est le Stade Rennais contre Arsenal en huitième de finale de Ligue Europa, ce n'est pas Hatem contre Emery. Les champions sont toujours présents dans ce type de match et je suis sûr qu'Hatem va faire un gros match demain."

L'engouement à Rennes

"C'est très positif. Ça nous permet de rentrer dans une mission supplémentaire pour contenter les gens qui nous suivent, qui ont fait des efforts incroyables pour avoir leur place au match en passant une nuit devant le Roazhon Park. On se doit pour ces gens de produire le meilleur match possible pur les remercier de leur fidélité."

Un moment historique

"La qualification est historique. C'est un match particulier, un match à part, parce que c'est un huitième de finale d'Europa League contre un club prestigieux, qui a une histoire et un vécu au très haut-niveau. Pour nous, pour le club et les suiveurs du Stade Rennais, c'est un moment particulier et un moment historique."

Le retour de Petr Cech à Rennes

"J'ai l'image d'un grand gardien, d'un grand professionnel, qui a réussi à laisser une image indélébile dans un laps de temps très court. Tout le monde en parle encore aujourd'hui. Il y a énormément de respect pour ce qu'il a fait et ce qu'il représente."

Bourigeaud : "L'engouement nous donne envie de nous surpasser"

"L'engouement nous donne envie de nous surpasser afin de montrer que le Stade Rennais est en train de changer et de devenir un grand club. On a hâte d'y être, mais il ne faut pas jouer le match avant. Arsenal, c'est un club que je regardais quand j'étais petit, et encore maintenant. Beaucoup de Français y ont joué. Ce club a une très grande histoire, il faudra jouer de la meilleure des façons demain (jeudi), mais on ne devra pas être timorés même si c'est une très grosse équipe.

Benjamin Quarez, au Roazhon Park à Rennes.