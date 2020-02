Ligue Europa - L’Ajax tombe, l’Inter assure, Manchester ne rassure pas… Tous les résultats des 16es

Dans le cadre des 16es de finale aller de la Ligue Europa, Getafe a pris le dessus sur l'Ajax Amsterdam (2-0). À la surprise générale.

Qui succédera à ? La question est posée, et les prétendants au titre en étaient tous de sortie ce jeudi à l’occasion des 16es de finale aller. Au niveau des matchs de 19h, une grosse surprise à signaler : la défaite de l’ Amsterdam sur la pelouse de (0-2) ! Sonnés par un but de Deyverson juste avant la pause (38e), les Néerlandais n’ont jamais réussi à inverser la tendance, et Kenedy a enfoncé le clou dans le temps additionnel (90e+3) !

Premier but d'Eriksen avec l'Inter

Une (énorme) surprise, donc, mais difficile d’utiliser le même qualificatif pour le match nul de sur la pelouse de Bruges (1-1). Solide en phase de poules de la Ligue des Champions, l’équipe belge n’a pas démérité et pourra s’en vouloir : le but de l’égalisation des Red Devils, signé Martial, est consécutif à une énorme erreur défensive…

Quid de l’Inter ? La formation italienne n’a pas eu la tâche facile sur la pelouse de Ludogorets (2-0), mais s’en sort tout de même avec les trois points grâce au premier but d’Eriksen (71e), sur une passe de Lukaku, auteur d'un penalty en fin de match. De quoi aborder le match retour dans les meilleures conditions ! , balayé par Francfort (1-4) ou encore , tombé sur la pelouse du (1-2), ne pourront en dire autant.

Les résultats des 16es de finale aller :

Cluj 1-1 Séville

Bruges 1-1 Manchester United

Copenhague 1-1 Celtic

Francfort 4-1 Salzbourg

Getafe 2-0 Ajax

Ludogorets 0-2 Inter

Shakhtar 2-1 Benfica

Sporting 3-1 Basaksehir