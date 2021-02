Ligue Europa, la rencontre Real Sociedad - Manchester United délocalisée à Turin

Face à l'interdiction de voir des vols en provenance d'Angleterre entrer sur le territoire espagnol, le match sera jouera dans le stade de la Juventus

Après la Ligue des Champions au tour de la Ligue Europa d'être chamboulée à cause du Covid-19. Le match qui devait se jouer à la Reale Arena, Real Sociedad - Manchester United, se déroulera finalement à Turin, comme l'a confirmé l'équipe de Saint-Sébastien dans un communiqué publié ce mardi.

Compte tenu de l'interdiction d'entrée des vols depuis le Royaume-Uni jusqu'au 16 février en raison du Covid-19 et de son variant britannique, l'équipe de Saint-Sébastien, après s'être entretenue avec l'UEFA, disputera finalement le match aller des huitièmes de finale de la compétition européenne au Juventus Stadium le 18 février à 18h55. Cette rencontre europénne n'est pas la première à être délocalisés dans un autre pays.

Il y a quelques jours, l'UEFA avait annoncé que le huitième de finale aller de Ligue des Champions entre le RB Leipzig et Liverpool se déroulerait en Hongrie dans le stade Puskas (16 février) avant de fixer un deuxième match dans l'antre hongroise avec Borussia Mönchengladbach - Manchester City, prévu le 23 février prochain. Cette situation, certes exceptionnelle en raison de la pandémie, pose la question de l'équiteté de ces oppositions pour les deux clubs allemands et le club espagnol qui ne joueront finalement pas vraiment à domicile.

Le communiqué de la Real Sociedad

"Le match aller des huitièmes de finale de l'UEFA Europa League que le Real devait jouer le 18 février contre Manchester United à la Reale Arena sera modifié. L'interdiction d'entrée en Espagne des vols en provenance du Royaume-Uni jusqu'au 16 février et l'incertitude que cette interdiction pourrait être prolongée dans le temps ont conduit à la décision de jouer le match dans un cadre différent. De cette façon, avec les accords avec l'UEFA et la Juventus FC, et une fois l'autorisation du gouvernement italien obtenue, le match contre Manchester United se jouera au Juventus Stadium de Turin le 18 février à 18h55. La Real Sociedad regrette les inconvénients que cette situation peut générer dans les secteurs touchés par ce changement de décor et tient à son tour à remercier la Juventus FC pour les facilités offertes pour accueillir le match."