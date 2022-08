Ligue Europa Conférence - Tirage au sort : Un groupe abordable pour Nice

L'OGC Nice a hérité d'un groupe abordable pour la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence.

C'est ce vendredi 26 août, à 14h30, que l'UEFA a procédé au tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence.

Placé dans le chapeau 3, Nice a hérité d'un bon tirage puisqu'il évite Villarreal, West Ham ou encore la Fiorentina.

Les hommes de Lucien Favre affronteront trois équipes à leur portée : le Partizan Belgrade, le FC Cologne et le FC Slovacko.

L'adversaire le plus dangereux semble être le FC Cologne, septième de la Bundesliga l'an dernier et auteur d'un bon début de championnat d'Allemagne cette saison (1 et 2 nuls en trois journées).

LE TIRAGE AU SORT DE LA PHASE DE GROUPES DE LA LIGUE EUROPA CONFÉRENCE

Groupe A : Istanbul Basaksehir (TUR), Fiorentina (ITA), Heart of Midlothian (ECO), FK RFS (LAT).

Groupe B : West Ham (ANG), Steaua Bucarest (ROU), RSC Anderlecht (BEL), Silkeborg IF (DAN).

Groupe C : Villarreal (ESP), Hapoël Beer-Sheva (ISR), Austria Vienne (AUT), Lech Poznan (POL).

Groupe D : Partizan Belgrade (SER), FC Cologne (ALL), OGC Nice (FRA), FC Slovacko (RTC).

Groupe E : AZ Alkmaar (HOL), Apollon Limassol (CHY), FC Vaduz (LIE), SK Dnipro-1 (UKR).

Groupe F : KAA La Gantoise (BEL), Molde FK (NOR), Shamrock Rovers (IRL), Djurgardens IF (SUE).

Groupe G : Slavia Prague (RTC), CFR Cluj (ROU), Sivasspor (TUR), FK Ballkani (KOS).

Groupe H : FC Bâle (SUI), Slovan Bratislava (SLO), Zalgiris Vilnius (LTU), FC Pyunik (ARM).

LE RÈGLEMENT DE LA PHASE DE GROUPES

Comme la saison dernière, pour la première édition de la Ligue Europa Conférence, le premier de chaque groupe sera qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition.

Les équipes terminant à la deuxième place, devront disputer un barrage avec les clubs reversés de la phase de groupes de la Ligue Europa (C3) pour espérer atteindre les huitièmes de finale.

LE CALENDRIER DE LA PHASE DE GROUPES DE LA LIGUE EUROPA CONFÉRENCE

1ère journée : jeudi 8 septembre 2022.

2e journée : jeudi 15 septembre 2022.

3e journée : jeudi 6 octobre 2022.

4e journée : jeudi 13 octobre 2022.

5e journée : jeudi 27 octobre 2022.

6e journée : jeudi 3 novembre 2022.

RAPPEL DES CHAPEAUX AVANT LE TIRAGE AU SORT

Chapeau 1 : Villarreal (ESP), FC Bâle (SUI), Slavia Prague (RTC), AZ Alkmaar (HOL), KAA La Gantoise (BEL), Istanbul Basaksehir (TUR), Partizan Belgrade (SER), West Ham (ANG).

Chapeau 2 : CFR Cluj (ROU), Molde FK (NOR), Steaua Bucarest (ROU), Fiorentina (ITA), FC Cologne (ALL), Hapoël Beer-Sheva (ISR), Apollon Limassol (CHY), Slovan Bratislava (SLO).

Chapeau 3 : OGC Nice (FRA), RSC Anderlecht (BEL), Zalgiris Vilnius (LTU), Austria Vienne (AUT), Heart of Midlothian (ECO), Shamrock Rovers (IRL), Sivasspor (TUR), FC Vaduz (LIE).

Chapeau 4 : SK Dnipro-1 (UKR), Lech Poznan (POL), FC Slovacko (RTC), Silkeborg IF (DAN), Djurgardens IF (SUE), FC Pyunik (ARM), FK RFS (LAT), FK Ballkani (KOS).