Ligue des nations : le Portugal étrille la Croatie 4-1

La Croatie, qui affrontera les Bleus le mardi 8 septembre, a sombré au Portugal (1-4).

Un privé de Cristiano Ronaldo et une sans Modric et Rakitic n'ont pas empêché les filets de trembler à l'Estadio do Dragao à Porto.

Les Portugais se sont imposés 4-1 grâce à des buts de João Cancelo (41e), Diogo Jota (58e), João Félix (70e) et André Silva (90+4e). La Croatie a sauvé l'honneur par Bruno Petkovic à la 90+1e qui trompait Anthony Lopes, titularisé ce soir.

Les réactions de Zlatko Dalic, sélectionneur de la Croatie et de Dejan Lovren

Zlatoko Dalic : « Nous étions vraiment mauvais. Pas d'énergie, pas de duel. Nous n'avons pas couru. Cette défaite fait mal car il n'est pas facile de perdre un match comme celui-ci. Nous voulions conserver un bloc solide, mais il n'y avait ni énergie ni agressivité. Nous avons perdu des ballons et nous les avons laissé contrer. Passons à autre chose. Toute l'équipe a échoué. Je ne veux pas viser des individualités. Avant le match, j'avais peur de ça parce que je savais que nous étions hors de forme. »

Dejan Lovren : « L'absence de Rakitic et Modric ne peut pas être une excuse, le Portugal n'avait d'ailleurs pas Ronaldo. Nous devons nous réunir, voir où nous nous sommes trompés. Si quelqu'un se sent fatigué aujourd'hui, il devrait laisser sa place contre . »

Portugal-Croatie, les chiffres à retenir

Cela faisait 10 ans que le Portugal n'avait pas marqué 4 buts à une équipe du top niveau mondial : c'était en 2010 contre l' , championne du monde en titre (4-0).

C'est aussi la première fois que Fernando Santos, en poste depuis 2014, voit son équipe inscrire 4 buts à une équipe classée dans le Top 10 du classement FIFA (la Croatie occupe la 6e place).

Le Portugal est toujours invaincu face à la Croatie : 5 victoires et un nul en 6 rencontres.

Francisco Trincão a fait ses débuts en sélection et c'est le premier portugais vainqueur de l'Euro des moins de 19 ans en 2018 à avoir cet honneur.

Raphaël Guerreiro est devenu face à la Croatie le défenseur portugais comptant le plus de passes décisives depuis l'an 2000. Avec 9 passes décisives, il devance désormais Fabio Coentrão (8).