Ligue des nations - L'Angleterre bat l'Islande d'une courte tête

Un penalty de Reheem Sterling dans le temps additionnel offre la victoire aux Three Lions.

L'équipe d' s'est rudement compliquée la tâche face à l' . Réduits à 10 après l'expulsion de Kyle Walker à la 70e minute, les Anglais se sont finalement imposés dans le temps additionnel, grâce à un penalty de Raheem Sterling qui fera débat (main involontaire d'Ingason dans la surface).

Dans la foulée, l'Angleterre concédait à son tour un penalty (faute de Joe Gomez) mais Birkir Bjarnason tirait à côté.

Les stats à retenir

L'Angleterre a gagné ses trois matches de avec un but d'écart : 3-2 contre l' , 2-1 contre la et donc, 1-0 en Islande.

L'Islande n'a pas cadré le moindre tir pendant le match tandis que le penalty de Raheem Sterling était le seul tir cadré de l'Angleterre en seconde période.

Le but de Raheem Sterling est son 13e pour l'Angleterre mais le premier sur penalty.

Danny Ings a fait sa première apparition avec les Three Lions depuis octobre 2015 soit un total de 1790 jours. C'est le deuxième plus gros écart entre deux sélections chez les Anglais après Lee Dixon : 1911 jours entre 1993 et 1999.

Kyle Walker est devenu le premier joueur anglais expulsé depuis Raheem Sterling contre l'Equateur en juin 2014.

Mason Greenwood et Phil Foden ont fait leurs débuts avec l'Angleterre. C'est la première fois qu'un joueur de et s'imposent pour leur première sélection depuis Paul Ince et David White en septembre 1992 contre l'Espagne.