Ligue des Nations : L’Italie résiste à l’Angleterre

La Squadra Azzurra a poursuivi sa bonne série de résultats en Ligue des Nations en contraignant l’Angleterre au match nul.

Après avoir déjà tenu en échec l’Allemagne, l’Italie de Roberto Mancini a réussi à en faire de même avec l’Angleterre ce samedi en Ligue des Nations. A Wolverhampton, où se disputait cette partie, les jeunes Azzurri ont fait plus que jeu égal avec leurs hôtes du jour.

La Squadra a tenu le choc

Malgré une équipe très jeune et au sein de laquelle il n’y avait que cinq champions d’Europe, les visiteurs se sont produits sans complexe. Ils ont donné du fil à retordre aux Three Lions, même si la première occasion du match a été anglaise suite à une bévue de Gianluigi Donnarumma. Une de plus.

Tonali (25e) et Scamacca (42e) auraient pu donner l’avantage aux Azzurri durant le premier acte, mais ils ont manqué de justesse dans l’ultime geste. Et en seconde mi-temps c’est GiovannI Di Lorenzo qui a pensé libérer La Nazionale, mais sa belle tentative a été neutralisée par l’excellent Aaron Ramsdale.

Bien sûr, les Anglais n’étaient pas en reste au niveau des alertes offensives. Eux aussi ont cherché à forcer la décision. Raheem Stering a été le plus dangereux (17e, 53e et 55e), tandis que Jack Grealish (28e), Mason Mount (9e et 40e) ont aussi tenté leurs chances devant, sans plus de réussite.

Mancini lance un ancien joueur de 6e division italienne

Parmi les autres faits marquants de la soirée c’était l’incorporation en seconde période de Federico Gatti. Ce dernier a la particularité de jouer au 6e niveau du football italien (Promozione). Il a évolué dans toutes les divisions de la hiérarchie italienne sauf en Serie A. Une anomalie qui sera corrigée lors de la saison à venir puisqu’il va rejoindre la Juventus.

Au final, les deux sélections se sont quittées dos à dos. Un résultat qui arrange bien sûr un peu plus les Italiens que les Anglais. La bande à Mancini est leader de sa poule avec cinq points à leur compteur et toujours aucun revers enregistré. L’Angleterre continue de manger son pain noir de son côté. Elle aligne trois matches de suite sans victoire pour la 1e fois depuis septembre 2018.