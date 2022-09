Ligue des Nations : L’Italie domine la Hongrie et accède au dernier carré

L’Italie est le troisième qualifié pour le Final Four de la Ligue des Nations après son succès en terre hongroise (2-1).

Privée de Coupe du Monde, l’Italie pourrait se consoler avec un deuxième trophée en autant d’années. Les Azzurri se sont invités dans le dernier carré de la Ligue des Nations en allant gagner ce lundi sur le terrain de la Hongrie. Ils imitent la Croatie et les Pays-Bas, qui avaient assuré leur place dans le Final Four la veille.

Le dernier billet sera distribué mardi et se jouera entre l’Espagne et le Portugal.

L'Italie taille patron

La Nazionale avait besoin d’un succès pour pouvoir passer et l’a obtenu. Les hommes de Roberto Mancini ont parfaitement négocié ce déplacement chez le leader. Ils ont assuré l’ouverture du score dès la 27e minute par le biais de Raspadori. Après ce but, ils ont parfaitement défendu jusqu’à réussir à se détacher à la marque par l’intermédiaire de Dimarco (52e). La Hongrie n’aura finalement jamais existé dans cette rencontre.

Duel épique à Wembley

Dans ce groupe, l’Italie termine premier et devance deux grandes nations européennes, en l’occurrence l’Angleterre et l’Allemagne. Eliminées avant cette journée, les deux sélections se sont livrés un joli bras de fer à Wembley. Les Three Lions et la Mannschaft se sont rendus coup pour coup pour finalement se quitter sur un score de 3 à 3. L’équipe de Southgate a fait preuve de caractère en passant de 0-2 à 3-2. Les Allemands ont ensuite évité la défaite de justesse grâce à une réalisation de Havertz. Le régional de l’étape aura même inscrit un doublé.

La Géorgie de Sagnol enchaine

Dans les autres matches de la soirée, on signera le probant succès de la Roumanie contre la Bosnie-Herzégovine (4-1). Un revers sans conséquence cependant pour les Bosniens, qui accèdent à la Ligue A. Ils terminent devant la Finlande, victorieuse pour du beurre au Monténégro (2-0).

Notons enfin le cinquième succès en six matches de la Géorgie de Willy Sagnol. Ce jeudi, elle est allée se défaire du Gibraltar à l’extérieur (2-1).