Ligue des Nations : L’Espagne accrochée, la Suisse battue

L’entame de la Ligue des Nations n’a pas été favorable aux deux Mondialistes que sont l’Espagne et la Suisse.

Les choses sérieuses en Ligue des Nations ont commencé ce jeudi, avec la sortie de plusieurs sélections de renom. L’Espagne et la Suisse étaient notamment concernées par les joutes du soir. Elles ont manqué à leur tâche, en abandonnant des points d’entrée.

Le Portugal a gêné l’Espagne

La Roja de Luis Enrique se frottait à sa voisine portugaise à domicile. Malgré l’avantage du terrain et le fait d’avoir scoré en premier par l’intermédiaire d’Alvaro Morata, la Seleccion n’a pas réussi à l’emporter. Elle a été rejointe en seconde mi-temps à la suite d’un but signé Ricardo Horta.

Le Portugal, vainqueur de cette Ligue des Nations en 2019, a recollé à la marque de manière méritée. Les Lusitaniens ont livré un bon visage tout au long de la partie. Pourtant, leur capitaine et buteur Cristiano Ronaldo a démarré le match sur le banc et n’a été incorporé qu’à la 62e minute de jeu.

Dans le même groupe, la Suisse a essuyé un faux-pas inattendu contre la République Tchèque. Les Helvètes, qui sortaient pourtant d’une phase de qualification pour le Mondial impressionnante, ont été en panne d’inspiration. Okafor leur a permis de revenir à 1-1, mais ils ont fini par encaisser un deuxième en seconde période. C’est la première défaite pour le sélectionneur Murat Yakin.

Haaland fait parler la poudre

Dans les autres matches, pour le compte de la Ligue B, on notera le succès norvégien au détriment de la Serbie. Erling Haaland a marqué l’unique but du match. Le nouveau joueur de City en est à 16 buts inscrits en 18 sélections avec son pays, dont un but au moins lors des cinq dernières capes.

La Suède, qui a raté le voyage pour le Qatar, s’est bien consolée en dominant la Slovénie sur le score de 2-0. Emil Forsberg et Dejan Kulusevski ont marqué les deux buts.

La Grèce s’est aussi imposée à l’extérieur, du côté de l’Irlande du Nord (1-0), tandis que la Macédoine du Nord a ramené un nul de la Bulgarie (1-1). Enfin, l’Israël et l’Islande se sont séparés sur un score de parité.