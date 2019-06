Ligue des Nations - Cristiano Ronaldo craint les Pays-Bas

Cristiano Ronaldo a emmené son Portugal jusqu'en finale de la Ligue des Nations face aux Pays-Bas, une équipe qu'il redoute.

Cristiano Ronaldo défie les en finale de la ce dimanche. Une équipe que le joueur de la redoute et dont il s'est montré admiratif devant les médias. Cette rencontre fera s'affronter Virgil van Dijk et l'astre portugais pour un tout nouveau trophée qui sera en bonne place dans leurs vitrines de titres respectives, mais aussi pour le statut de Ballon d'Or.

Lors du dernier face à face entre le et les Pays-Bas, en mars 2018, Van Dijk avait marqué l'ultime réalisation de la fessée infligée en amical par les Oranje aux champions d'Europe en titre (3-0). Ce qui explique sans doute la crainte que les Bataves inspirent au capitaine de la Seleçao :

"C'est une excellente équipe. Ils ont très bien joué. Je les ai regardés lors des derniers matches et ils ont une excellente équipe avec de grands joueurs - jeunes et plus expérimentés - ce qui rend leur équipe encore plus forte. Nous savons qu'ils constitueront un adversaire assez difficile, mais je pense que pour le Portugal et les Pays-Bas, c'est comme cela que les finales doivent se gagner", a déclaré le joueur de la Juve lors d'un entretien accordé au site de l'UEFA

Attention néanmoins à Cr7 qui, à 34 ans, este sur un sublime triplé face à la (3-1) mercredi en demi-finale de la Ligue des nations. Le meilleur buteur de l'histoire des sélections européennes avec 88 buts en 157 capes, est très expérimenté, lui qui va disputer sa troisième finale en compétition internationale sous le maillot du Portugal. Pour quel verdict ?