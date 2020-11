Ligue des champions : Sérgio Conceição encense l'OM, "c'est un grand club"

Sérgio Conceição, l'entraîneur du FC Porto, se méfie de l'OM malgré le parcours catastrophique du club olympien en Ligue des champions.

Zéro point et zéro but pour l'OM en cette saison. Et une défaite 3-0 à Porto lors du match aller. Logiquement, Sérgio Conceição, l'entraineur du club portugais, devrait être confiant.

Pourtant, lors de la conférence de presse d'avant match, il s'est montré à la fois méfiant et élogieux envers l'OM : « On sait que ça va être un match difficile. C'est peut-être la dernière chance de Marseille pour rester en course. S'ils gagnent leurs deux matches en retard, ils seront premiers de leur championnat. Il faut voir la vie du club dans toute sa réalité. C'est un grand club. On veut gagner à Marseille mais la réalité est comme elle est. Le foot n'est pas si facile. Il faudra être fort et concentré parce qu'on aura une équipe qui veut marquer face à nous. Les critiques sont normales quand on est dans un club aussi grand que l'OM. L'équipe est composée de joueurs avec beaucoup d'expérience et un grand entraîneur. »