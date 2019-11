Ligue des champions - Quelles équipes peuvent se qualifier cette semaine ?

Plusieurs clubs peuvent déjà assurer leur qualification pour les 8e de C1 cette semaine. Voici lesquels et selon quel(s) scénario(s).

Cette semaine se dispute la quatrième journée de la phase de poules de . Et comme chaque année, plusieurs équipes peuvent d'ores et déjà valider leur billet pour les 8e de finale de la compétition. Voici lesquelles et les résultats dont elles ont besoin pour y parvenir dès à présent.

Le PSG

Trois matches, trois victoires, aucun but encaissé. Pas toujours dominateur dans le jeu comme ce fut le cas à Bruges, le PSG affiche un parcours proche de la perfection à ce stade de la compétition avec notamment ce succès à domicile contre le lors de la première journée (3-0). De quoi entrevoir la qualification.

Les Parisiens seront qualifiés dès ce mercredi s'ils s'imposent contre le Club Bruges ou s'ils font match nul et que dans le même temps, ne l'emporte pas au Santiago Bernabeu.

Tombeur de en ouverture, Naples occupe la première place du groupe E et pourra se qualifier dès ce mardi soir. Il faudra pour cela aux hommes d'Ancelotti une victoire à domicile contre le RB - que les Napolitains ont difficilement battu en Autriche à l'aller (3-2).

Une victoire seule ne suffira toutefois pas puisque les Italiens devront également espérer que Genk ne l'emporte pas à Anfield contre Liverpool.

Le

En difficulté en championnat, le Bayern s'est séparé de Niko Kovac ce week-end. Pourtant, sur la scène européenne les coéquipiers de Robert Lewandowski ont eux aussi réalisé un sans-faute, dont un succès impressionnant 7-2 à .

Un succès en Grèce sur le terrain de l' serait synonyme de 8e de finale, tandis qu'un match nul pourrait suffire. Il faudrait alors espérer que Tottenham l'emporte sur le terrain de l'Etoile rouge de Belgrade.

Troisième et dernière équipe à neuf points en trois journées. Les hommes de Pep Guardiola valideront leur ticket pour la phase finale en cas de victoire en , contre l' Bergame - qui malgré un joli parcours en n'a toujours pas pris le moindre point en C1.

Une qualification qui serait de bon augure pour les Skyblues avant de se déplacer à Liverpool pour le choc de ce dimanche (17h30).

La

En tête du groupe D à égalité de points avec l'Atlético (7 points chacun), la Juventus de Cristiano Ronaldo sera qualifiée si elle s'impose à Moscou sur la pelouse du Lokomotiv.

L'Atlético

Dans cette même poule, l'Atlético peut également se qualifier. Pour cela, les hommes de Diego Simeone devront l'emporter à Leverkusen et compter dans le même temps sur une victoire turinoise en .

Dans ce cas de figure, les deux équipes seraient en 8e et se disputeraient la première place du groupe. Avec un alléchant duel en Italie le 26 novembre prochain.