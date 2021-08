Ligue des champions : sur quelle chaîne voir les matches du PSG et du LOSC ?

Pour suivre les clubs français en Ligue des champions cette saison, il y aura plusieurs possibilités.

Jeudi soir, l'UEFA a procédé au tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions. Le PSG a été placé dans le groupe A en compagnie de Manchester City, du RB Leipzig et du Club Bruges. De son côté, le LOSC se retrouve dans le groupe G et fera face au FC Séville, au RB Salzbourg et à Wolfsburg.

En France, la Ligue des champions 2021-2022 sera diffusée sur trois chaînes : Canal+ co-diffusera avec RMC Sport les deux meilleurs affiches de chaque journée : une le mardi et une le mercredi tandis que BeIn Sports assurera la diffusion de toutes les autres rencontres dont le multiplex.

La co-diffusion entre Canal+ et RMC Sport est liée à une entente entre les deux chaînes afin de partager la facture des droits TV sur différentes compétitions (Ligue des champions, Premier League).

Pour la Ligue des champions, le PSG et le LOSC seront co-diffusés par Canal+ et RMC Sport (quand le PSG joue le mardi le LOSC joue le mercredi et inversement : quand le LOSC joue le mardi, le PSG joue le mercredi).

Canal+, RMC Sport (et BeiN Sports) sont des chaînes payantes nécessitant un abonnement. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur les tarifs dans notre guide : REGARDER (TOUT) LE FOOT A LA TELE, ÇA COUTE COMBIEN ?

Le calendrier de la phase de groupes :

1ère journée : 14 et 15 septembre

2e journée : 28 et 29 septembre

3e journée : 19 et 20 octobre

L'article continue ci-dessous

4e journée : 2 et 3 novembre

5e journée : 23 et 24 novembre

6e journée : 7 et 8 décembre