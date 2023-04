Ligue des champions : les pronostics de Robert Pirès pour les quarts de finale

Qui va se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions ? Robert Pirès a sa petit idée que la question.

Ce mardi 18 avril 2023 marque le début des quarts de finale retour de la Ligue des champions. Au programme du jour, Chelsea – Real Madrid et Napoli – AC Milan avant deux chocs mercredi : Bayern Munich – Manchester City et Inter Milan – Benfica.

Avant ces belles affiches, Robert Pirès s'est confié à nos confrères allemands de Wettfreunde et a livré son pronostic pour ces rencontres.

Pirès emballé par le Real et Man City

« Manchester City et le Real Madrid m'ont fait la meilleure impression, explique l'ancien joueur d'Arsenal. Les deux équipes sont expérimentées et pratiquent un beau football. Je pense que si les deux équipes se retrouvent en demi-finale, ce sera passionnant. »

Placés dans la même partie de tableau, le Real Madrid et Manchester City pourraient se croiser en demi-finale s'ils parviennent à se qualifier.

C'est d'ailleurs plutôt bien parti pour ces deux clubs puisque le Real Madrid a remporté son quart de finale aller 2-0 contre Chelsea tandis que Manchester City a dominé le Bayern Munich 3-0.

Pour Robert Pirès, une remontada du Bayern contre les Citizens est peu probable : « Il ne faut jamais dire jamais en football mais les Mancunien sont tellement chauds et en mission que je les vois écarter le Bayern sans problème. »

Pirès voit bien un derby milanais en demi-finale

Le champion du monde 1998 est d'ailleurs sous le charme d'Erling Haaland, l'attaquant des Citizens qui empile les buts : « Il a commencé la saison de manière fantastique avant de connaître quelques difficultés. Mais depuis février, il marche de nouveau sur l'eau. A l'aller, contre le Bayern, on a pu voir qu'il se mettait au service du collectif. C'est désormais un attaquant complet. »

Si Robert Pirès pense que Manchester City n'échouera pas face au Bayern, il se montre plus hésitant concernant le match Napoli-Milan en raison de la courte victoire des Rossoneri à l'aller (1-0).

« C'est difficile de dire qui va se qualifier, confie Pirès. Le football italien vit une saison incroyable sur la scène européenne. Il y a un mois, on pensait que le Napoli allait tout déchirer, mais on voit que cette équipe est nerveuse. On aura peut-être une demi-finale 100% milanaise et ce serait explosif ! »

En effet, en cas de qualification face au Napoli, l'AC Milan pourrait retrouver en demi-finale l'Inter Milan. Les Intéristes ont gagné 2-0 leur quart de finale aller contre le Benfica, à Lisbonne, et sont donc en ballotage très favorable.