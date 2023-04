Bayern Munich – Manchester City : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Bayern Munich-Man City.

Le Bayern Munich peut-il réaliser une remontada ?

Corrigé 3-0 au match aller à l'Etihad Stadium, le Bayern Munich est mal embarqué dans ce quart de finale de Ligue des champions.

Si Thomas Tuchel espère voir ses joueurs réaliser un exploit, son équipe n'est pas au mieux de sa forme en ce moment comme en atteste son dernier résultat en Bundesliga : un match nul à domicile contre Hoffenheim.

Le Bayern devra donc sortir le grand jeu pour faire une remontada sachant que Manchester City est en pleine bourre et peut compter sur un Erling Haaland qui empile les buts et les records, match après match.

Date, horaire et lieu de Bayern Munich-Manchester City

Date Mercredi 19 avril 2023 Ville Munich (Allemagne) Stade Allianz Arena Heure du coup d'envoi 21h00 heure française Compétition Quart de finale retour de la Ligue des champions 2022-2023 Arbitre de la rencontre Monsieur Clément Turpin (France)

Sur quelle chaîne voir le match Bayern Munich-Manchester City ?

En France, la rencontre entre le Bayern Munich et Manchester City sera diffusée sur Canal+, Canal+ Foot et sur RMC Sport 1.

Le streaming pour voir le match Bayern Munich-Manchester City

En France, il sera de possible de voir le match Bayern Munich-Manchester City en streaming sur l'application MyCanal et sur l'application RMC Sport.

Les compositions probables de Bayern Munich-Manchester City

Pour ce match retour, Thomas Tuchel, le coach du Bayern, sera privé de deux titulaires : son gardien Manuel Neuer (jambe cassée) et son défenseur Lucas Hernandez (genou).

Forfait au match aller, Eric-Maxim Choupo-Moting a repris l'entraînement mais reste très incertain pour la réception de City.

Des Citizens qui n'enregistrent qu'un seul absent pour ce déplacement en Allemagne : Phil Foden, qui se remet d'une opération de l'appendicite.

L'équipe probable du Bayern Munich : Sommer - Pavard, De Ligt, Upamecano, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, Musiala, Sané - Müller. Joueurs du Bayern Munich suspendus au prochain avertissement : Kimmich, Mazraoui. L'équipe probable de Manchester City : Ederson - Walker, Rúben Dias, Aké - Stones, Rodri - Bernardo Silva, De Bruyne, Gündoğan, Grealish - Haaland. Joueurs de Manchester City suspendus au prochain avertissement : Akanji.

Les statistiques à connaître avant Bayern Munich-Manchester City

● Le Bayern Munich a perdu ses 2 derniers matches de Ligue des Champions face à Manchester City, soit autant de défaites que lors de ses 5 premiers face à cet adversaire dans la compétition (3 victoires, 2 nuls). C'est la première fois que les Munichois s'inclinent lors de 2 rencontres consécutives de C1 face au club anglais.

● Manchester City est l'une des 3 équipes affichant au moins 50% de victoires face au Bayern Munich en Ligue des Champions (57% – 4/7), avec l'AC Milan (67% – 4/6) et le Real Madrid (50% – 10/20), parmi celles ayant affronté le Bayern au moins 5 fois dans la compétition.

● Manchester City n'a perdu qu'un seul de ses 20 derniers matches de Ligue des Champions contre un club allemand (16 victoires, 3 nuls), c'était à Leipzig lors de la phase de groupes 2021-2022. Les Citizens sont invaincus lors de leurs 9 matches à élimination directe face à des clubs de ce pays en C1 (8 succès, 1 nul).

● Le Bayern Munich tentera de devenir la 5e équipe à se qualifier à l'issue d'une double confrontation en Ligue des Champions malgré une défaite par au moins 3 buts d'écart au match aller, après La Corogne en 2003-2004 (5-4 contre l'AC Milan), Barcelone en 2016-2017 (6-5 face au PSG), l'AS Rome en 2017-2018 (4-4 face au Barça, qualifié par la règle des buts à l'extérieur) et Liverpool en 2018-2019 (4-3 contre le Barça).

● Le Bayern Munich a perdu ses 2 matches d'une double confrontation en phase à élimination directe de Ligue des Champions à seulement 2 reprises, à chaque fois contre le Real Madrid (en demi-finales en 2013-2014 et en quarts de finale en 2016-2017). Sa plus lourde défaite sur l'ensemble des 2 matches dans la compétition remonte justement à 2013-2014 sous Pep Guardiola, avec un score cumulé de 0-5 face au Real.

● Manchester City est l'équipe qui affiche le plus haut total et le plus haut pourcentage de passes réussies sous pression cette saison en Ligue des Champions (3802 en 9 matches et 86.4% de réussite).

● Erling Haaland a marqué 11 buts en Ligue des Champions avec Manchester City cette saison, son plus haut total sur une même campagne et seulement un de moins que le record pour un joueur de Premier League dans la compétition (Ruud van Nistelrooy, 12 en 2002-2003 avec Manchester United).

● Leroy Sané est impliqué dans 17 buts en Ligue des Champions depuis le début de la saison dernière (10 buts, 7 passes décisives), plus que tout autre joueur du Bayern Munich. L'Allemand a été impliqué dans 8 des 12 tirs du Bayern lors du match aller à l'Etihad Stadium (5 tirs et 3 dernières passes avant un tir).

● Pep Guardiola compte 99 victoires en Ligue des Champions et pourrait devenir le 3e entraîneur à remporter 100 matches dans la compétition, rejoignant Carlo Ancelotti (105, sans compter une victoire attribuée sur tapis vert avec Milan) et Alex Ferguson (102). En cas de succès, l'entraîneur de Manchester City atteindra ce chiffre en 158 matches seulement, contre 180 pour Ancelotti et 184 pour Ferguson.

● Pep Guardiola a remporté chacun de ses 3 derniers matches face à Thomas Tuchel sans concéder le moindre but (1-0 à domicile et en déplacement lors de la saison 2021-2022 de Premier League, et 3-0 lors du match aller de cette double confrontation). L'entraîneur de Manchester City avait perdu chacun de ses 3 précédents face à l'actuel coach du Bayern Munich, le dernier remontant à la finale de C1 2021.

