Inter Milan – Benfica : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Inter Milan-Benfica.

L'Inter Milan en ballotage très favorable

En s'imposant 2-0 à Lisbonne lors du match aller, l'Inter Milan marqué les esprits et fait un grand pas vers les demi-finales.

La défaite à domicile contre Monza en Serie A le week-end dernier a d'ailleurs montré que les Intéristes ont plus la tête à la Ligue des champions qu'au championnat.

Quant à Benfica, il lui faudra réaliser un exploit pour inverser la tendance mais l'équipe lisboète n'est pas au mieux de sa forme avec trois défaites consécutives, toutes compétitions confondues.

Date, horaire et lieu d'Inter Milan-Benfica

Date Mercredi 19 avril 2023 Ville Milan (Italie) Stade Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) Heure du coup d'envoi 21h00 heure française Compétition Quart de finale retour de la Ligue des champions 2022-2023 Arbitre de la rencontre Monsieur Carlos Del Cerro Grande (Espagne)

Sur quelle chaîne voir le match Inter Milan-Benfica ?

En France, la rencontre entre l'Inter Milan et Benfica sera diffusée sur beIN SPORTS 1.

Le streaming pour voir le match Inter Milan-Benfica

En France, il sera de possible de voir le match Inter Milan-Benfica en streaming sur l'application beIN CONNECT.

Les compositions probables d'Inter Milan-Benfica

Pour ce quart de finale retour, l'Inter Milan devra se passer des services de son défenseur Milan Skriniar qui est touché au dos. Par ailleurs, le défenseur Stefan de Vrij est quant à lui incertain en raison d'une blessure à la cheville.

Du côté du Benfica Lisbonne, deux joueurs sont forfaits : l'arrière droit Alexander Bah (genou) et le milieu offensif Julian Draxler (cheville).

L'équipe probable de l'Inter Milan : Onana - Darmian, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco - Džeko, Martínez. Joueurs de l'Inter Milan suspendus au prochain avertissement : Bastoni, Dimarco, Džeko, Lautaro Martínez. L'équipe probable de Benfica : Vlachodimos - Gilberto, António Silva, Otamendi, Grimaldo - Florentino, Chiquinho - Aursnes, Rafa Silva, João Mário - Gonçalo Ramos. Joueurs de Benfica suspendus au prochain avertissement : Gonçalo Ramos, Florentino, João Mário.

Les statistiques à connaître avant Inter Milan-Benfica

● Vainqueur 2-0 lors du match aller, l'Inter Milan est invaincu lors de ses 4 rencontres face à Benfica en compétition européenne (3 victoires, 1 nul), signant une clean sheet lors de 3 de ces matches.

● Sans succès lors de ses 6 précédents matches de Ligue des Champions en Italie (1 nul, 5 défaites), Benfica s'était imposé cette saison sur la pelouse de la Juventus lors de la phase de groupes (2-1). Sa précédente victoire en déplacement face à un club italien remontait à mars 1997, en Coupe des vainqueurs de coupes face à la Fiorentina.

● L'Inter Milan accueillera Benfica pour la deuxième fois de son histoire, après une victoire 4-3 lors des huitièmes de finale de la Coupe UEFA en mars 2004. Cette rencontre avait vu 2 joueurs inscrire un doublé : Obafemi Martins pour les Nerazzurri et Nuno Gomes pour les Lisboètes.

● Benfica s'est incliné par au moins 2 buts d'écart lors du match aller d'une double confrontation en phase à élimination directe de C1 pour la 9e fois. Les Portugais n'ont réussi à se qualifier qu'une seule fois : face à Nuremberg en quarts de finale de l'édition 1961-1962 (1-3, 6-0).

● L'Inter Milan s'est imposé par au moins 2 buts d'écart lors du match aller d'une double confrontation en phase à élimination directe de C1 pour la 9e fois, n'ayant jamais été éliminé lors des 8 précédents cas.

● Benfica est invaincu lors de ses 7 derniers déplacements en Ligue des Champions (4 victoires, 3 nuls), sa plus longue série en C1. En cas de succès, les Lisboètes pourraient remporter 3 matches de rang à l'extérieur dans la compétition pour la 1re fois depuis mars 1990.

● L'Inter Milan pourrait se qualifier pour les demi-finales de C1 pour la 9e fois de son histoire et pour la première fois depuis l'édition 2009-2010, année où les Nerazzurri avaient remporté la compétition. Simone Inzaghi pourrait devenir le premier entraîneur italien à emmener l'Inter dans le dernier carré de la compétition depuis Eugenio Bersellini en 1980-1981.

● Depuis le début de l'édition 2016-2017, seul Paris (17) a concédé plus de penalties que Benfica en Ligue des Champions (13). Les Portugais ont d'ailleurs concédé leur 3e penalty cette saison lors du match aller.

● Gonçalo Ramos est impliqué dans 4 buts lors de ses 4 derniers matches de Ligue des Champions avec Benfica (3 buts et 1 passe décisive). Il est l'attaquant affichant le plus de pressings au total (674) et dans le dernier tiers (299) cette saison en C1.

● Romelu Lukaku a marqué 9 buts en 14 matches de Ligue des Champions avec l'Inter. Seuls 4 joueurs ont inscrit plus de buts dans la compétition avec le club milanais : Adriano (14), Julio Cruz (13), Hernán Crespo (11) et Samuel Eto'o (10).

