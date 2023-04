Naples - AC Milan : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Napoli - Milan : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Naples a rendez-vous avec l'histoire. Battu à San Siro 1-0, le leader de Serie A, pour la première fois en quart de finale de Ligue des champions de son histoire, va disputer le match, peut-être le plus important de son histoire. Dans un stade Diego Armando Maradona qui sera survolté, la bande à Victor Osimhen fera tout pour combler son retard et s'offrir une place dans le dernier carré de la C1.

Osimhen, la lueur d'espoir de Naples

Absent au match aller, Victor Osimhen sera bel et bien de la partie. Le meilleur buteur de Naples, dont l'absence s'est faite ressentir au cours des dernières semaines, est entré en jeu en fin de match face au Hellas Vérone ce week-end et portera les espoirs de tout un peuple ce mardi soir. Son duo avec Kvaratskhelia sera très attendu par les supporters de Naples.

En face, l'AC Milan n'a plus mis les pieds dans le dernier carré en Ligue des champions depuis la saison 2006-2007. Cette année-là, le club milanais avait remporté son septième sacre dans la compétition. L'AC Milan sait que le plus dur reste à faire dans cette double confrontation, mais les hommes de Stefano Pioli arrivent en pleine confiance et ont déjà battu les Napolitains devant leur public il y a seulement quinze jours.

Maignan, le briseur de rêve

Milan n'aura pas de complexe d'infériorité au moment d'aborder cette rencontre et pourra compter sur son dernier rempart, Mike Maignan, qui n'a pris qu'un but lors des quatre derniers matches du club italien, toutes compétitions confondues, et qui s'est montré ultra décisif depuis son retour à la compétition en Ligue des champions.

Difficile de pronostiquer lequel des ces deux clubs italiens représentera son pays en demi-finale de la Ligue des champions tant ce quart de finale semble être le plus incertain de tous. Si l'AC Milan part avec un léger avantage, avec la ferveur de son public, le retour d'Osimhen et la confiance accumulée tout au long de la saison, Naples a une sacrée carte à jouer.

Horaire et lieu du match Naples - AC Milan

Ville : Naples

Naples Stade : Stade Diego Armando Maradona

Stade Diego Armando Maradona Heure : 21:00 UTC+2 (heure française) / 19:00 GMT / 20:00 UTC+1 (BST) / 14:00 EST / 11:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir Naples - AC Milan ?

Naples-AC Milan

Ligue des champions

Mercredi 19 avril

21h00 sur beIN Sports 1

Stream : MyCanal, beIN Connect

Prise d'antenne : 20h30 sur beIN Sports 1

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme MyCanal si vous bénéficiez du pack sport, ou via la plateforme beIN Connect.

Série actuelle de Naples et de l'AC Milan

Naples : VDVDN



AC Milan : DVNVN

Les blessés et absents de Naples et de l'AC Milan :

Luciano Spalletti va devoir faire sans trois joueurs dont deux titulaires pour la réception de l'AC Milan. Min-Jae Kim est suspendu pour accumulation de cartons jaunes, tandis que Zambo Anguissa, exclu au match aller, est également suspendu.

Un seul absent côté AC Milan en la personne de Zlatan Ibrahimovic, qui n'a pas été inscrit sur la liste pour participer à la Ligue des champions en raison de sa blessure de longue date.

Les équipes probables

XI de départ de Naples : Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Rui - Zielinski, Lobotka, Elmas - Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

XI de départ de l'AC Milan : Maignan – Calabria, Kjaer, Tomori, T.Hernandez – Krunic, Tonali - Diaz, Bennacer, Leao - Giroud.