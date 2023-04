Chelsea - Real Madrid : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Chelsea - Real Madrid : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Dos au mur, Chelsea va devoir réaliser un véritable exploit pour voir le dernier carré de la Ligue des champions. Dans la même situation ou presque l'an dernier, les Blues étaient parvenus à pousser le Real Madrid en prolongations, à Santiago Bernabeu. Cette fois-ci, Chelsea aura comme avantage supplémentaire d'évoluer devant son public de Stamford Bridge.

Pour autant, il n'est pas dit que les hommes de Frank Lampard parviendront à faire douter le Real Madrid, autant que ce fut le cas l'an dernier, d'autant plus que l'ancien numéro huit des Blues va devoir faire preuve d'imagination pour composer une défense performante avec les nombreuses absences dans ce secteur de jeu.

Mission impossible ?

En face, le Real Madrid est en mission et n'a qu'un seul but, remporter une quinzième Ligue des champions. Pour continuer la route et se battre pour conserver son titre, l'équipe de Carlo Ancelotti devra réaliser une prestation de haute volée à Stamford Bridge. Les Merengue, en grande forme, peuvent compter sur un secteur offensif au rendez-vous depuis plusieurs semaines.

Au repos face à Cadix, Vinicius Junior aura à coeur de briller, tout comme Karim Benzema, étincelant lors des dernières semaines. Autant dire que le Real Madrid part largement favori avant ce quart de finale retour et ce serait une immense surprise de ne pas voir la Casa Blanca au rendez-vous du dernier carré de la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Horaire et lieu du match Chelsea - Real Madrid

Ville : Londres

Londres Stade : Stamford Bridge

Stamford Bridge Heure : 21:00 UTC+2 (heure française) / 19:00 GMT / 20:00 UTC+1 (BST) / 14:00 EST / 11:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir Chelsea - Real Madrid ?

Chelsea-Real Madrid

Ligue des champions

Mardi 18 avril

21h00 sur Canal + Foot et RMC Sport 1

Stream : MyCanal

Prise d'antenne : 19h50 sur Canal + Foot

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme MyCanal.

Série actuelle de Chelsea et du Real Madrid

Chelsea : DNDDD



Real Madrid : VVDVV

Les blessés et absents de Chelsea et du Real Madrid :

Frank Lampard va devoir composer avec plusieurs absents et notamment en défense. Expulsé au match aller, Ben Chilwell sera absent, tout comme Kalidou Koulibaly, sorti sur blessure. Pierre Emerick Aubameyang et Benoit Badiashile, non inscrits sur la liste, ne sont pas sélectionnables, tandis qu'Armando Broja est out jusqu'à la fin de la saison.

Un seul absent côté Real Madrid. Ferland Mendy, blessé de longue date, ne sera pas de la partie pour ce choc à Stamford Bridge.

Les équipes probables

XI de départ de Chelsea : Kepa - James, Thiago Silva, Fofana, Cucurella - Kovacic, Enzo Fernandez, Kanté - Sterling, Joao Félix, Havertz.

XI de départ du Real Madrid : Courtois – Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga – Kroos, Modric, Valverde - Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior.