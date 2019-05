Ligue des champions - Liverpool : Mohamed Salah absent contre Barcelone

Sorti sur civière à Newcastle après un choc avec le gardien adverse, Mohamed Salah n'est pas remis pour la demi-finale retour de Ligue des champions.

C'était attendu, c'est désormais une certitude : Mohamed Salah ne sera pas remis à temps pour la demi-finale retour de contre Barcelone, ce mardi (21h). L'attaquant égyptien avait dû être évacué sur civière lors de la victoire de son équipe à , samedi (3-2). Il avait été percuté à la tête par le gardien des Magpies, Martin Dubravka, sur une sortie aérienne.

Jürgen Klopp a confirmé ce lundi en conférence de presse qu'il ne pourrait pas compter sur son meilleur buteur pour tenter de réaliser l'exploit face aux Blaugrana. "Salah ne peut pas jouer demain [mardi]. Il va mieux et il récupère, mais il ne peut pas jouer demain", a annoncé l'entraîneur allemand, sans préciser si le joueur serait remis pour la dernière journée de dimanche, à Anfield, contre (16h).

Battus 3-0 à l'aller au Camp Nou après une nouvelle prestation XXL d'un Lionel Messi auteur d'un doublé, les Reds devront réaliser un véritable exploit s'ils veulent disputer leur deuxième finale de Ligue des champions consécutive. Ils ne pourront pour cela pas compter sur le meilleur joueur de Premier League 2017-2018, ni sur leur avant-centre, Roberto Firmino. Entré en fin de match à l'aller et absent à Newcastle, le Brésilien ne reviendra pas non plus pour ce rendez-vous crucial.

est encore en course pour remporter la Premier League ainsi que la Ligue des champions, mais s'apprête à vivre une semaine décisive s'ils veulent couronner leur exceptionnelle saison d'un trophée. Après la demi-finale retour contre Barcelone, ils disputeront en effet le titre de champion d' à ce dimanche, lors de l'ultime journée de championnat. Avec l'espoir de mettre fin à 29 ans de disette sur la scène nationale.