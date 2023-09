Ligue des champions : Leonardo explique pourquoi le PSG n'a pas encore gagné un trophée

Ancien directeur sportif du PSG, Leonardo donne les raisons pour lesquelles le club francilien n’a pas encore remportée la Ligue des champions.

Bien qu’il soit éliminé par les Grecs de Panathinaïkos au troisième tour préliminaire de Ligue des champions en ce début de saison, l’Olympique de Marseille reste, jusque-là, l’unique club français à avoir soulevé la Coupe aux grandes oreilles.

Retard de la consécration du PSG, Leonardo explique

Alors qu’il a une nette domination en Ligue 1 de France, le Paris Saint-Germain peine à convaincre en Ligue des champions de l’UEFA. La belle preuve, malgré la présence de Messi, Neymar et Mbappé la saison écoulée, la formation francilienne a été sortie de la compétition par le Bayern Munich. Les Bavarois s’étaient imposés 4-0 sur l’ensemble des deux manches, dont une victoire 0-1 au Parc des Princes au match aller.

Ancien directeur sportif du club champion de France, Leonardo évoque quelques raisons, qui bloquent la consécration du Paris Saint-Germain en Europe alors qu’il rafle presque tout en France chaque saison. Dans une interview accordée à Globoesporte, l’ancien dirigeant parisien a répondu à la question sur l’incapacité du club de la capitale à remporter la Ligue des Champions.

« La Ligue des Champions n’est pas facile à gagner. Manchester City vient de la gagner après 15 ans d’efforts. C’est un ensemble de choses, des équipes comme le Real Madrid, Milan, Manchester United, ces équipes, si elles sont dans un bon ou un moyen moment, tout se passe naturellement. Le joueur veut aller dans ces clubs, la presse veut parler de ces clubs. Ils ont infiniment plus de fans que les autres clubs. Ces stades ont des traditions infiniment supérieures à celles des autres clubs. Tout cela est donc déjà en place, cela existe, c’est une chose établie. Il est déjà difficile d’entrer dans ce groupe d’élite. Bien sûr, le fait de ne pas avoir gagné, c’est un peu comme avoir un boulet attaché à la cheville. Mais le PSG fait déjà partie de ceux qui peuvent gagner », a déclaré le Brésilien.

« Il connaîtra des moments meilleurs ou pires, il a touché le poteau en finale contre le Bayern Munich et a perdu 1-0, a atteint une demi-finale plus tard et a perdu contre Manchester City. Tôt ou tard, cela arrivera », a ajouté l’ancien entraîneur de l’AC Milan et de l’Inter Milan.

Neymar en Arabie Saoudite, Leonardo ovationne

Poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain, qui le lui a clairement fait savoir, Neymar Jr a fini par s’engager avec Al-Hilal en Arabie Saoudite. Un choix que soutient Leonardo. A en croire celui qui a opté pour le Japon à l’âge de 24 ans, l’on ne doit pas incriminer l’attaquant auriverde pour son choix vers le Golfe.

"Ce mouvement qui s'opère en Arabie ne peut qu'être méconnu. Mais il n'y aura pas que Neymar qui ira en Arabie. Je ne suis pas Neymar, mais je suis allé au Japon quand j'avais 24 ans. Cela aurait pu être un choix tout à fait discutable, or pour moi, ce fut une chose merveilleuse. Même s'il évolue dans un championnat que nous ne connaissons pas bien, il peut maintenir sa forme s'il le souhaite. Il doit rester en forme, rester compétitif et continuer à jouer à un niveau élevé. Je pense que c'est un mouvement énorme, dans lequel il s'est senti impliqué et a décidé de participer", a ajouté le champion du monde 1994 avec le Brésil.