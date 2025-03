Ligue des Champions : le PSG défiera Aston Villa en quart de finale

Liverpool vs Paris Saint-Germain

Le PSG connaît son adversaire pour les quarts de la Ligue des Champions : ce sera Aston Villa. Unai Emery retrouve Paris pour un choc inédit.

Après avoir éliminé Liverpool en huitième de finale, le Paris Saint-Germain connaît désormais son adversaire pour les quarts de finale de la Ligue des Champions : Aston Villa. Le club anglais a validé sa qualification mardi soir en s’imposant 3-0 contre le Club Bruges (6-1 sur l’ensemble des deux matchs). Une confrontation inédite attend le PSG, qui affrontera un quatrième club anglais cette saison après Arsenal, Manchester City et Liverpool.

Unai Emery, des retrouvailles avec Paris

Ce duel aura une saveur particulière pour Unai Emery, entraîneur d’Aston Villa et ancien coach du PSG (2016-2018). Le technicien espagnol a bâti une équipe solide, qui impressionne cette saison en Angleterre comme en Europe. Sous ses ordres, Aston Villa a donc surclassé Bruges, avec un doublé de Marco Asensio, prêté par le PSG, et un but d’Ian Maatsen.

Emery connaît bien Paris et tentera de faire vaciller un club qu’il n’a jamais réussi à mener au-delà des huitièmes de finale lors de son passage dans la capitale. Mais cette fois, il sera du côté de l’adversaire, avec une équipe prête à déjouer les pronostics.

Le PSG part favori mais doit se méfier

Si le Paris Saint-Germain est largement favori sur le papier, il devra se méfier d’une équipe d’Aston Villa qui a prouvé qu’elle pouvait rivaliser avec les meilleurs. Les Villans n’ont rien à perdre et comptent bien jouer leur chance à fond. Cette saison, ils ont d'ailleurs dominé le Bayern Munich en phase régulière de C1.

Le match aller se tiendra le 9 avril au Parc des Princes, avant un retour décisif à Villa Park le 15 avril. Après avoir atteint les demi-finales la saison dernière, Paris vise une deuxième qualification consécutive dans le dernier carré. Luis Enrique et ses hommes savent qu’ils devront livrer deux prestations sérieuses pour éviter toute mauvaise surprise. Au regard de ce qu'ils ont montré face aux Reds, il y a quand même de bonnes raisons de croire qu'ils vont bien négocier ce double rendez-vous printanier.