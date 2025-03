Le PSG envoie un message à l’Europe – et Salah voit son Ballon d’Or s’éloigner

Liverpool vs Paris Saint-Germain

Les hommes de Luis Enrique ont envoyé un message fort à l’Europe en infligeant une défaite cinglante à l’équipe qui avait dominé la phase de ligue.

Arne Slot avait prévenu : pour éliminer le Paris Saint-Germain, son Liverpool en pleine forme devrait livrer sa meilleure prestation de la saison. Ce ne fut pas le cas.

Les Reds ont certes montré un meilleur visage qu’au Parc des Princes, où ils avaient arraché une victoire 1-0 grâce aux exploits d’Alisson Becker et au but tardif d’Harvey Elliott, mais ce ne fut pas suffisant face à un PSG qui a prouvé, sans le moindre doute, qu’il pouvait enfin aller au bout cette année.

Le but qui a forcé la prolongation – et mené aux tirs au but – était un cadeau, Ibrahima Konaté offrant à Ousmane Dembélé une finition toute faite. Mais au-delà de cette erreur individuelle, Paris a livré une prestation complète : capable de résister aux temps forts adverses tout en se projetant avec danger dès que l’occasion se présentait. Son trio offensif a une nouvelle fois posé d’énormes problèmes à la défense des Reds.

GOAL passe en revue les grands gagnants et perdants d’une soirée haletante à Anfield, conclue par la qualification du PSG aux tirs au but (4-1) après un score cumulé de 1-1…