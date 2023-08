Ligue des champions : Le groupe de l’OM contre Panathinaikos avec un gros absent

L’OM vient de dévoiler les joueurs retenus pour le match de qualification de Ligue des champions contre le Panathinaikos.

Dans 24 heures, l’Olympique de Marseille affronte le Panathinaikos FC pour le compte du troisième tour de qualification de Ligue des champions de l’UEFA. En effet, le groupe entraîné par Marcelino vient de s’envoler pour la Grèce.

Cengiz Under In, Ruslan Malinovskyi out !

Pour cette manche aller prévue pour ce mercredi, l’entraîneur espagnol de l’OM, Marcelion, a fait appel à 23 Phocéens pour défier les Grecs. Mais le technicien espagnol s’est passé des services d’un joueur, qui serait proche d’un départ de l’OM cet été. Une absence qui vient confirmer les rumeurs.

Etant tous les deux sur les tablettes de plusieurs clubs pour ce mercato estival, Cengiz Under et Ruslan Malinovskyi pourraient faire leurs valises et quitter la formation phocéenne dans les prochains jours. Mais le premier semble s’inscrire dans les plans de l’OM plutôt que le second. C’est le constat fait ce mardi après publication du groupe retenu pour le match de mercredi.

En effet, le Turc est retenu par Marcelino parmi les attaquants qui feront le déplacement en Grèce. En revanche, l'Ukrainien est laissé en France. Recruté officiellement après son prêt d’une saison en provenance de l’Atlanta Bergame, Ruslan Malinovskyi ne ferait pas partie des plans de l’entraîneur marseillais.

Malinovskyi sur le départ

Accompagné de Pierre-Emerick Aubameyang en conférence de presse la semaine dernière pour la présentation du Gabonais en tant que nouveau joueur de l’OM, le président Pablo Longoria avait donné quelques indications sur les deux dossiers. « Under est encore avec nous. Mais il y a des offres sur la table de la part de différentes équipes, on analyse le marché pour voir avec quel club on peut trouver un accord », avait-il expliqué à propos du Turc.

En ce qui concerne Malinovskyi, qui n’a pas convaincu depuis sa venue (20 matchs de Ligue 1, 1 but t 1 passe décisive), Longoria s’est beaucoup plus penché sur un départ de l’Ukrainien plutôt que ses chances d’être au Vélodrome cette saison. « Il y a des joueurs adaptables et d'autres pour qui ça prend plus de temps. On doit analyser l'importance de Ruslan dans le système actuel du coach et voir les possibilités qui existent parce que les joueurs importants au niveau du salaire doivent l'être aussi sur le terrain », a déclaré Pablo Longoria à propos du joueur désiré par le Besiktas et le Torino, selon les informations de Foot mercato et La Provence.