Ligue des champions - Le gouvernement britannique négocie pour déplacer la finale en Angleterre

Un député conservateur a affirmé que le gouvernement britannique tentait de négocier un changement de lieu pour la finale de Ligue des champions.

Michael Gove déclare que le gouvernement du Royaume-Uni est actuellement engagé dans des "négociations délicates" pour déplacer la finale de la Ligue des champions de Turquie en Angleterre.

Manchester City et Chelsea disputeront la finale de la prestigieuse compétition européenne le 29 mai, qui doit actuellement se dérouler au stade olympique Ataturk d'Istanbul.

Les deux groupes de supporters ne pourront pas assister au match, car la Turquie a été ajoutée à la liste rouge de l'Angleterre concernant le coronavirus, mais M. Gove affirme que des mesures sont actuellement prises pour changer de lieu.

Le ministre du Cabinet Office a déclaré à Sky News dimanche : "Mon fils est un fan de Chelsea et il aimerait beaucoup voir le match se jouer au Royaume-Uni. Mais des négociations délicates sont en cours en ce moment.

"Mon ami et collègue, le secrétaire d'État à la Culture, Oliver Dowden, est en train d'en discuter avec des gens et je ne veux pas m'immiscer dans cette affaire, mais je suis sûr que les supporters britanniques aimeraient beaucoup voir la finale se jouer ici, au Royaume-Uni."

Le secrétaire britannique aux transports Grant Shapps a confirmé que l'UEFA aura le dernier mot sur le lieu de la finale de la Ligue des champions 2020-21 après avoir insisté sur le fait que les pays figurant sur la liste rouge "ne devraient pas être visités, sauf dans les circonstances les plus extrêmes".

"Le Royaume-Uni a fait ses preuves en matière d'accueil de matches avec spectateurs, nous sommes donc bien placés pour le faire", a déclaré Shapps la semaine dernière.

"Nous sommes donc très ouverts à cette idée, mais en fin de compte, c'est à l'UEFA de prendre cette décision. Mais étant donné qu'il y a deux clubs anglais en finale, nous sommes impatients d'entendre ce qu'ils ont à dire."

Wembley a été évoqué comme le lieu le plus probable pour la finale de la Ligue des champions si les droits d'accueil d'Istanbul sont retirés, le célèbre stade de Londres devant également accueillir la finale du championnat d'Europe le 11 juillet.

Il a été rapporté que les barrages d'accession des divisions inférieures pourraient être réorganisés pour donner la priorité à l'affrontement européen entre City et Chelsea, la finale des barrages de Championship étant également prévue le 29 mai et les finales de League One et League Two les deux jours suivants.