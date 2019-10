Ligue des Champions féminine - Les Lyonnaises se rapprochent des quarts

Pour ce qui était sa 100e apparition en C1 féminine, l’OL n’a fait qu’une bouchée du Fortuna Hjorring ce mercredi.

L’équipe féminine de l’OL n’a pas manqué à sa tâche ce mercredi lors de son opposition contre les Danoises de Fortuna Hjorring en 8e de finale aller de la compétition. Déchainées, les Rhodaniennes l’ont emporté sur un score sans appel de 4 buts à 0. Une belle façon d'honorer leur 100e match dans cette C1.

Avec son doublé, @AdaStolsmo égale le record de Anja Mittag avec 51 buts en @UWCL !

Bravo Ada ! 👏👏👏 pic.twitter.com/b2imhGPbHA — OL Féminin (@OLfeminin) 16 octobre 2019

Deux joueuses ont particulièrement illuminé ce match par leur classe, en l’occurrence Ada Hegerberg (17e et 54e) et Eugénie Le Sommer (26e et 11e). Chacune des deux a claqué un doublé. La Norvégienne a notamment franchi la barre des 50 réalisations dans cette épreuve continentale.

Le match retour de ce duel est programmé le 30 octobre prochain en terre scandinave. Sauf cataclysme, les « Fenottes » devraient se qualifier les quarts de finale. Pour rappel, cette année, elles visent un cinquième succès continental consécutif.