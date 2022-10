Ligue des champions : Chelsea, PSG, Benfica et Dortmund qualifiés, Juventus et Celtic éliminés, le Real battu, Milan se relance

Résultats, classements, stats : GOAL fait le point sur les matches de la 5e journée de Ligue des champions joués ce mardi 25 octobre.

Groupe E

RB Salzbourg – Chelsea : 1-2

Chelsea a validé son ticket pour les huitièmes de finale à l'issue d'un match intense. Les Blues infligent aux Autrichiens leur première défaite dans cette Ligue des champions.

Kovacic (23e) et Havertz (65e) ont marqué pour Chelsea tandis qu'Adamu (49e) est le buteur de Salzbourg.

Dinamo Zagreb – AC Milan : 0-4

Une belle soirée pour l'AC Milan qui en plus de battre le Dinamo Zagreb sans trembler grâce à des réalisations de Gabbia (39e), Leão (49e), Giroud (59e, s.p.), Ljubici (69e, c.s.c.) en profite pour doubler le RB Salzbourg au classement.

Milan recevra d'ailleurs Salzbourg lors de la dernière journée pour une sorte de « seizième de finale. »

Classement du groupe E

1. Chelsea : 10 points

2. AC Milan : 7 points

3. RB Salzbourg : 6 points

4. Dinamo Zagreb : 4 points

Groupe F

RB Leipzig – Real Madrid : 3-2

Sans Benzema, blessé, le champion d'Europe s'est incliné à Leipzig et cette défaite est logique. Les Allemands ont fait plier la défense madrilène à trois reprises par Gvardiol (12e), Nkunku (18e) et Werner (80e).

C'est la première défaite de la saison, toutes compétitions confondues pour le Real qui a pourtant marqué deux fois par ses brésiliens Vinicius (44e) et Rodrygo (90+4e).

Celtic Glasgow – Chakthior Donetsk : 1-1

Un match nul qui fait les affaires de personne. Le Celtic se retrouve dernier et ne peut plus rien espérer tandis que le Chakhtior jouera sa place pour les huitièmes de finale le 2 novembre en recevant Leipzig et devra impérativement l'emporter.

Classement du groupe F

1. Real Madrid : 10 points

2. RB Leipzig : 9 points

3. Chakthior Donetsk : 6 points

4. Celtic Glasgow : 2 points

Groupe G

FC Séville – FC Copenhague : 3-0

Malgré sa large victoire avec des buts d'En-Nesyri (62e), Isco (88e) et Montiel (90+2e), le FC Séville de Jorge Sampaoli dit adieu aux huitièmes de finale de la Ligue des champions.

De son côté, le club danois, qui a fait preuve de malchance dans cette rencontre avec deux poteaux (49e, 82e) et a même terminé la rencontre à dix après l'expulsion de Khocholava (90+4e) est assuré de finir à la dernière place et ne peut même plus espérer être reversés en Ligue Europa.

Borussia Dortmund – Manchester City : 0-0

Pour son retour à Dortmund, Erling Haaland n'a pas brillé. Il a été sorti à la mi-temps par son entraîneur. Malgré le style de jeu offensif des équipes, le score final est de 0-0 (Mahrez a manqué un penalty). Mais ce résultat arrange les deux équipes. City reste invaincu et premier et Dortmund se qualifie pour les huitièmes de finale.

Classement du groupe G

1. Manchester City : 11 points

2. Borussia Dortmund : 8 points

3. FC Séville : 5 points

4. FC Copenhague : 2 points

Groupe H

PSG – Maccabi Haïfa : 7-2

Retrouvez le résumé détaillé du match dans cet article : "le PSG corrige le Maccabi Haïfa"

Benfica – Juventus Turin : 4-3

La Juventus devait absolument gagner pour garder une chance de se qualifier pour les huitièmes de finale. Mais la Juve a été victime de sa défense encaissant 4 buts du Benfica (A. Silva, 17e ; João Mario, 28e s.p. ; R. Silva, 35e, 50e)

Sur le plan offensif, les Turinois étaient pour en forme puisque Kean (22e), Milik (77e) et Mckennie (79e) ont marqué.

La Juve qui va maintenant tenter de se qualifier pour la Ligue Europa dans un duel à distance avec le Maccabi Haïfa lors de la dernière journée.

Classement du groupe H

1. PSG : 11 points

2. Benfica : 11 points

3. Juventus : 3 points

4. Maccabi Haïfa : 3 points