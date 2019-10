Ligue 1 - Yacine Adli : "Je me sens heureux et épanoui aux Girondins"

L'international français U20 s'est dit satisfait de sa première année à Bordeaux avant d'affronter Dijon en 16e de finale de la Coupe de la Ligue.

Yacine Adli semble enfin lancé avec les Girondins de . L'ancien Parisien enchaîne les matches cette saison et avant d'affronter en mardi soir, il souhaite retrouver le chemin de la victoire après deux revers consécutifs en .

"On est tombé face à une équipe plus forte que nous ce week-end. Ça nous montre encore tous les efforts que l'on doit faire pour être au niveau. On peut repartir de l'avant dès demain (...) C'est la dernière Coupe de la Ligue, tout le monde va vouloir la gagner pour être le dernier vainqueur. Il faut se donner les moyens d'aller loin pour avoir un accès à l'Europe. Ce ne sera pas facile face à Dijon qui revient bien et qui ne lâchera rien", a indiqué l'international français U20.

Pour ce qui est de sa situation personnelle, Adli se dit pleinement satisfait neuf mois pratiquement après avoir rejoint le FCGB. "Je suis jeune, j'ai besoin d'apprendre et d'emmagasiner de l'expérience quel que soit le poste. Là je me sens mieux après une période d'adaptation et je me sens heureux et épanoui au club et dans le groupe. On ne peut qu'aller de l'avant."

Cette saison, le joueur formé au a inscrit deux buts et distribué une passe décisive en pour les Girondins. Il est sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le club du Haillan.