Ligue 1 - Thilo Kehrer : "En France tout est concentré sur le PSG"

Dans un entretien accordé à Kicker, le défenseur allemand est revenu sur sa première saison en France et la popularité du Paris Saint-Germain.

Absent depuis bientôt deux mois en raison d'une blessure à la voûte plantaire, Thilo Kehrer espère bientôt retrouver les terrains avec le . Dans un entretien accordé à Kicker, l'international allemand est revenu sur sa première saison en .

Formé à , le défenseur de 23 ans a fait le grand saut en rejoignant l'une des plus grosses écuries européennes. Il évalue la différence entre son club formateur et le PSG. "C'est vraiment un type d'attention différent : le PSG a une portée très différente, en France tout est concentré sur Paris, c'est un tourbillon géant."

"Deux classes de différence" entre le PSG et Schalke

"À Paris, nous avons des stars et aussi un certain glamour. Sur le plan footballistique, je dirais qu'il y a deux classes de différence. La tradition et l'histoire du PSG n'ont pas été aussi longues. Je voudrais seulement parler d'une différence de classe."

L'international allemand (sept sélections) a été interrogé sur les différences entre la et la . "Je vois ces deux championnats au même niveau, les attributs sont différents. En , la discipline tactique revêt une grande importance, tandis qu'en France, les individualistes et techniciens se distinguent."

Il affirme par ailleurs que c'est bien Thomas Tuchel qui a été à l'origine de sa venue dans la capitale française. "Il a été la première personne à me contacter. Il m'a expliqué ses idées et indiqué comment il souhaitait constituer l'équipe. Son projet correspondait à ce que je voulais pour mon avenir."