Ligue 1 - Strasbourg 1-1 Marseille, l'OM laisse encore passer sa chance

En match avancé de la 35e journée, les hommes de Rudi Garcia n'ont pas su tenir la victoire après l'ouverture du score de Valère Germain.

Les semaines se suivent et se ressmeblent malheureusement pour l' . Opposé face à ce vendredi soir dans le cadre de la 35e journée de , l'OM n'a pu faire mieux qu'un match nul à la Meineau (1-1) et voit ses concurrents avoir l'opportunité de prendre un peu plus ses distances dans la course à l'Europe ce week-end.

Pour décrocher les trois points en Alsace, Rudi Garcia avait décidé de se passer des services de Dimitri Payet qui a démarré la rencontre sur le banc. L'entraîneur marseillais avait choisi d'aligner un schéma en 3-5-2 avec Adil Rami en renfort derrière.

Après une première période disputée mais en faveur des Phocéens d'un point de vue de la possession, il a fallu attendre le retour des vestiaires pour voir les buts s'enchaîner. C'est d'abord Valère Germain qui a ouvert le score suite à un service d'Hiroki Sakai (47e) avec une belle frappe enroulée.

Rami remet Strasbourg dans la partie

Les bonnes dispositions marseillaises ne vont pas être suffisantes puisqu'Adil Rami se met à la faut peu après l'heure de jeu et commet une faut synonyme de penalty. Si Steve Mandanda réalise une double parade, Kenny Lala est à l'affût pour égaliser (65e).

Un scénario une nouvelle fois frustrant pour l'OM mais qui est à l'image de cette saison 2018-2019, trop irrégulière pour espérer être européen en fin de saison alors que , Saint-Étienne et même ont l'occasion de creuser l'écart samedi et dimanche.