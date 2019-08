Ligue 1 - PSG, OM, OL...le bilan des matchs amicaux de l'été 2019, club par club

Équipes en forme, meilleures défenses, meilleures attaques et meilleurs buteurs : Goal fait le bilan des matches amicaux des clubs de Ligue 1 cet été.

Terminés les devoirs de vacances, place désormais à la rentrée des classes 2019-2020 ! Les 20 clubs de seront dans leurs petits souliers ce week-end, pour la 1ère journée de la saison, programmée du vendredi 9 au dimanche 11 août.

Qui a bien travaillé cet été ? Qui peut encore mieux faire ? Goal dresse le bilan de la campagne de matchs amicaux d'avant-saison des clubs de l'élite française, statistiques à l'appui.

Certes, "les statistiques, c'est comme le bikini : ça donne des idées mais ça cache l'essentiel !", comme disait Coluche. Bien sûr, la vérité des matchs de préparation n'est pas celle de la compétition : certains effectifs ont beaucoup bougé, d'autres pas (encore) ; l'intégration des recrues et des consignes de l'éventuel nouvel entraîneur prennent davantage de temps ici que là ; les clubs majeurs comptent de nombreux internationaux, qui ont repris le chemin de l'entraînement sur le tard ; en fonction de leurs objectifs respectifs, les équipes n'ont pas axé leur préparation sur les mêmes priorités et n'atteindront pas leur pic de forme au même moment de la saison...

Bref, le zoom sur l'avant-saison livre une image tronquée, voire trompeuse, de la réalité de la photo-finish du mois de mai. Mais n'en déplaise à l'humoriste français, les statistiques permettent bel et bien de comparer l'état de forme des 20 clubs de , à l'instant T. À l'heure d'ouvrir cette saison 2019-2020 -à l'issue de laquelle il est interdit d'être relégué, sous peine de rater le pactole des futurs droits TV de la Ligue 1- Goal établit les premiers classements.

Le classement général

Premier club de Ligue 1 à renouer avec la compétition (le 2ème tour de qualification à la ), le RC était logiquement le premier également à reprendre l'entraînement et les oppositions amicales. Bien lui en a pris, puisque le Racing a remporté ses 5 matchs de préparation et s'est qualifié pour le 3ème tour préliminaire de la C3 (face au Lokomotiv Plovdiv, aller à la Meinau ce jeudi 8 août, retour en Bulgarie sept jours plus tard). Les Strasbourgeois vérifieront-ils le proverbe selon lequel "l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt" ?

Le RCSA arrive lancé pour la 1ère journée de Ligue 1 et le derby du Grand-Est face au , le champion de , qui n'a remporté que deux de ses sept matchs d'avant-saison. L'autre promu, Brest, aurait pu faire aussi bien que Strasbourg sans un match nul (1-1) face à lors de son dernier match de préparation. Outre le RC Strasbourg et le , deux autres clubs de L1 s'avancent invaincus avant de débuter le championnat : le et le .

À l'autre extrémité du classement, l'OL et ne comptent qu'une seule victoire au mois de juillet, alors que Rennes ferme la marche avec un zéro pointé. Il est fort à parier que Lyonnais, Bordelais et Rennais connaîtront une bien meilleure fortune au cours de la saison de Ligue 1.

M V N D 1 RC Strasbourg 5 5 0 0 2 Stade Brestois 5 4 1 0 3 AS 8 4 1 3 4 OM 7 4 0 3 5 Stade de Reims 5 3 2 0 6 PSG 5 3 2 0 7 FCO 5 3 1 1 8 LOSC 7 3 2 2 9 Angers SCO 6 3 2 1 10 Nîmes Olympique 6 3 2 1 11 FC 6 3 1 2 12 OGC Nice 7 2 0 5 13 FC 6 2 1 3 14 FC Metz 7 2 2 3 15 ASSE 6 2 2 2 16 5 2 1 2 17 MHSC 6 2 2 2 18 OL 5 1 0 4 19 Girondins de Bordeaux 6 1 0 5 20 5 0 2 3

Le classement par points

Le RC Strasbourg a certes remporté ses cinq matchs de préparation, mais le vainqueur de la dernière n'a affronté "que" trois clubs de première division, française ou étrangère. Alors que Monaco en a battu quatre et que Reims ne s'est mesuré qu'à des formations de l'élite, pour trois victoires et deux matchs nuls.

De plus, les clubs de L1 n'ont pas tous disputé le même nombre de galops d'essai cet été. Alors pour comparer les performances des 20 clubs de Ligue 1, Goal a pondéré les victoires, nuls et défaites des équipes de L1, en fonction du niveau de leurs adversaires (voir le barème détaillé ci-dessous) et a divisé le nombre de points obtenus par le nombre de parties jouées.

Il ressort de ce savant calcul que les Rémois sont les champions de l'avant-saison ! Promus et surprenants 8èmes en 2018-2019, les Champenois surfent encore sur leur belle dynamique. Pourront-ils faire encore mieux cette saison ? Un nouveau-venu dans l'élite 2019-2020 arrive également lancé à pleine vitesse : Brest ! Idéal pour les Ty' Zefs, qui peuvent espérer engranger des points au mois d'août face à des adversaires à leur portée, en tout cas en ce moment (Toulouse FC, ASSE, Stade de Reims et Nîmes Olympique).

En bas de classement, on retrouve logiquement le Stade Rennais, qui n'a pas remporté le moindre match, mais aussi Nantes, Amiens et , encore vierges de victoires face aux clubs de 1ère division.

M Pts Pts / M 1 Stade de Reims 5 24 4,80 2 Stade Brestois 5 23 4,60 3 RC Strasbourg 5 22 4,40 4 PSG 5 21 4,20 5 AS Monaco 8 32 4,00 6 Dijon FCO 5 18 3,60 7 LOSC 7 24 3,43 8 OM 7 24 3,43 9 Angers SCO 6 18 3,00 10 OGC Nice 7 21 3,00 11 Nîmes Olympique 6 17 2,83 12 Toulouse FC 6 17 2,83 13 OL 5 14 2,80 14 FC Metz 7 19 2,71 15 ASSE 6 16 2,67 16 Girondins de Bordeaux 6 16 2,67 17 FC Nantes 6 15 2,50 18 Stade Rennais 5 12 2,40 19 Amiens SC 5 12 2,40 20 MHSC 6 13 2,17

Barème des points :

Victoire : 6 points contre un club de 1ère division (française ou étrangère), 4 points contre un club de 2ème division (française ou étrangère), 2 points contre un club de 3ème division (française ou étrangère) et en dessous.

: 6 points contre un club de 1ère division (française ou étrangère), 4 points contre un club de 2ème division (française ou étrangère), 2 points contre un club de 3ème division (française ou étrangère) et en dessous. Nul : 3 points contre un club de 1ère division (française ou étrangère), 2 points contre un club de 2ème division (française ou étrangère), 1 point contre un club de 3ème division (française ou étrangère) et en dessous.

: 3 points contre un club de 1ère division (française ou étrangère), 2 points contre un club de 2ème division (française ou étrangère), 1 point contre un club de 3ème division (française ou étrangère) et en dessous. Défaite : 2 points contre un club de 1ère division (française ou étrangère), 1 point contre un club de 2ème division (française ou étrangère), 0 point contre un club de 3ème division (française ou étrangère) et en dessous.

: 2 points contre un club de 1ère division (française ou étrangère), 1 point contre un club de 2ème division (française ou étrangère), 0 point contre un club de 3ème division (française ou étrangère) et en dessous. Seul le score à l'issue du temps réglementaire est comptabilisé.

Le classement des défenses

Le promu breton, 5ème meilleure défense de en 2018-2019, a renouvelé une partie de son arrière-garde cet été : Anthony Weber, Quentin Bernard et Valentin Henry sont partis et ont été suppléés par le prometeur Romain Perraud, l'expérimenté Ludovic Baal et le solide Denys Bain.

Avec succès à ce jour, puisque le SB29 n'a encaissé que trois buts lors de sa préparation estivale, le meilleur total parmi les clubs de Ligue 1. Le PSG, mais aussi Strasbourg, Reims et Amiens, peuvent également compter en ouverture de championnat sur une défense déjà bien en place.

À l'opposé, les Girondins, l'Olympique Lyonnais et l'OGC Nice (qui a encaissé la bagatelle de 14 buts lors de ses deux dernières sorties), n'ont pas encore trouvé leur stabilité défensive. Ça n'est probablement qu'une affaire de semaines dans le Rhône, où Sylvinho doit composer avec les départs de Tanguy Ndombélé et Ferland Mendy, et patienter encore un peu avant que Joachim Andersen, Youssouf Koné et Thiago Mendes trouvent leurs marques. Idem à Bordeaux, où Jules Koundé, Igor Lewczuk et Sergi Palencia sont partis, remplacés par Mexer, Enock Kwateng et Loris Benito.

Par contre, à l'OGC -amputé de Perraud, Boscagli et Jallet- il est urgent que le rachat du club par Jim Ratcliffe se concrétise et que les renforts débarquent.

M BC BC / M 1 Stade Brestois 5 3 0,60 2 RC Strasbourg 5 4 0,80 3 PSG 5 4 0,80 4 Stade de Reims 5 4 0,80 5 Amiens SC 5 4 0,80 6 FC Nantes 6 5 0,83 7 FC Metz 7 6 0,86 8 LOSC 7 7 1,00 9 AS Monaco 8 9 1,13 10 Nîmes Olympique 6 7 1,17 11 Dijon FCO 5 6 1,20 12 Stade Rennais 5 6 1,20 13 Angers SCO 6 8 1,33 14 Toulouse FC 6 8 1,33 15 OM 7 10 1,43 16 ASSE 6 9 1,50 17 MHSC 6 9 1,50 18 Girondins de Bordeaux 6 14 2,33 19 OL 5 13 2,60 20 OGC Nice 7 22 3,14

Le classement des attaques

Les Bleu et Blanc possèdent non seulement la 2ème meilleure défense de l'avant-saison, mais aussi la meilleure attaque ! Les Strasbourgeois ont trouvé à 17 reprises le chemin des filets adverses cet été (dont sept fois contre une modeste sélection de la Réunion), sans compter les 4 unités inscrites face aux Israéliens du Maccabi Haifa en Ligue Europa.

Les armes offensives du PSG et du Stade de Reims sont déjà affûtées, alors que l'excellent bilan de l' doit être nuancé : sans son écrasant succès face à D.C. United (8-1), l'attaque olympienne tournerait à une moyenne de 1 but par match durant la phase de préparation, ce qui relèguerait l'OM dans le dernier quart de ce classement. Le buteur argentin Darío Benedetto ira-t-il droit au but ? Le peuple marseillais l'en conjure.

En queue de peloton, deux équipes ont marqué moins d'une fois par match lors de l'avant-saison : le FC Metz et le Stade Rennais. À défaut de pouvoir compter jusqu'ici sur son attaque, emmenée par Habib Diallo -2ème meilleur buteur de Ligue 2 la saison dernière (26 buts) mais resté muet lors des matchs amicaux- le promu messin devra s'appuyer sur sa défense dimanche à la Meinau, pour le derby face à un RCSA déjà en jambes.

Rennes, 8ème meilleure attaque de Ligue 1 lors du dernier exercice, n'a inscrit que deux buts en cinq matchs amicaux. La raison est davantage conjoncturelle que structurelle : Mbaye Niang et Ismaïla Sarr, les deux meilleurs buteurs du SRFC en Ligue 1 l'an dernier, ont disputé la finale de la CAN le 19 juillet dernier (défaite 1-0 contre l' ) et n'ont pas encore repris l'entraînement, alors que Hatem Ben Arfa, le troisième meilleur réalisateur, a quitté le club à l'issue de son contrat en juin.

M BP BP / M 1 RC Strasbourg 5 17 3,40 2 PSG 5 13 2,60 3 Stade de Reims 5 10 2,00 4 OM 7 14 2,00 5 Angers SCO 6 11 1,83 6 Nîmes Olympique 6 11 1,83 7 ASSE 6 10 1,67 8 MHSC 6 10 1,67 9 Dijon FCO 5 8 1,60 10 Stade Brestois 5 7 1,40 11 OL 5 7 1,40 12 Girondins de Bordeaux 6 8 1,33 13 LOSC 7 9 1,29 14 OGC Nice 7 9 1,29 15 FC Nantes 6 7 1,17 16 AS Monaco 8 8 1,00 17 Toulouse FC 6 6 1,00 18 Amiens SC 5 5 1,00 19 FC Metz 7 5 0,71 20 Stade Rennais 5 2 0,40

Le classement des meilleurs buteurs

Qui d'autre que Kylian Mbappé pour mener le classement des buteurs de l'avant-saison de la Ligue 1 ?

Le très jeune attaquant du PSG partage cet honneur avec l'Angevin Angelo Fulgini et le Montpelliérain Gaëtan Laborde, 4 buts chacun.

Meilleur réalisateur de l'élite l'an passé (33 buts), le champion du monde semble bien décidé à faire au moins aussi bien en 2019-2020, avec ou sans Neymar à ses côtés.