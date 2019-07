Ligue 1 : le programme des matches amicaux, tous les clubs, toutes les dates, tous les résultats

Goal vous offre le calendrier complet des matches amicaux des clubs de Ligue 1 lors de l'été 2019. Idéal pour rester à la page, même en vacances.

Alors que les clubs de reprennent progressivement le chemin de l'entraînement, il est temps de se pencher sur le calendrier de leurs matches de préparation. Le Racing Club de , qui a inauguré officiellement la reprise des clubs de le 23 juin, était logiquement le premier à entrer sur la piste des matches amicaux, avec une victoire contre Zurich (2-1) le 3 juillet. Les Strasbourgeois seront également les premiers à renouer avec la compétition officielle, à savoir le 2ème tour de qualification à la , le 25 juillet (aller) et le 1er août prochains.

Comme pour mieux se prémunir des fortes chaleurs de l'été, les clubs de Ligue 1 ont décidé de mettre cap au Nord, et plus particulièrement au Royaume-Uni, en juillet et début août. En effet, pas moins de 7 clubs de première division effectueront une partie de leur préparation outre-Manche. Des destinations encore plus originales figurent au programme : les pour Angers, les États-Unis pour Marseille, Saint-Étienne, et (où ils disputeront les EA Ligue 1 Games), sans oublier la pour le et le , qui se retrouveront à Shenzhen le 3 août prochain pour le .

L'article continue ci-dessous

En attendant la reprise du championnat, sept jours plus tard, les clubs de Ligue 1 nous offrent d'ores et déjà de belles affiches dès le mois de juillet : le Eindhoven et pour Nice (ui a d'ailleurs remporté son match face au club batave 3-2), le pour le Stade Rennais, les et pour l'OM, un PSG - , ou encore et au menu de l'OL. D'ailleurs, les Gunners rendront visite aux Angevins le 31 juillet, pour célébrer comme il se doit le centenaire du SCO.

Afin de vous aider à préparer au mieux la rentrée des classes de la L1, le week-end du 10 août, Goal a dressé le calendrier complet des matches amicaux des clubs de Ligue 1 lors de l'avant-saison 2019-2020. Tous les matches, les horaires et les lieux des rencontres, sans oublier les résultats. À consommer sans modération, en attendant le retour de la "Ligue des Talents".

Mercredi 03/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu RC Strasbourg Alsace - FC Zurich (SUI) 2-1 19:00 Illzach-Modenheim (Alsace)

Vendredi 05/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu Nîmes Olympique - AS (National 1) 0-0 17:30 Béziers

Samedi 06/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu AS - Cercle Bruges (BEL) 4-1 19:00 Stade du Schiervelde à Roulers (BEL)

Dimanche 07/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu - U23 (ANG) 1-0 12:00 (heure française) St. George’s Park (ANG) OGC Nice - PSV Eindhoven (HOL) 3-2 17:00 Stade de Copet à Vevey (SUI) AS Monaco - Lokeren (BEL) 0-5 17:30 Wetteren (BEL) RC Strasbourg Alsace - sélection de la Réunion 7-0 18:00 Eckbolsheim (Alsace)

Lundi 08/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu FC - FC Stade Nyonnais (SUI) 1-0 19:00 Nyon (SUI)

Mardi 09/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu LOSC - USL Dunkerque (National 1) 17:00 Domaine de Luchin FC - AS Béziers (National 1) 19:00 Parc des Sports de Sauclières (Aveyron) - Andrézieux (National 2) 19:00 Envol Stadium, à Andrézieux-Bouthéon (Loire)

Mercredi 10/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu FC Girondins de Bordeaux - Partizan Belgrade (SER) 17:00 Autriche, lieu à déterminer

Jeudi 11/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu Olympique de Marseille - Accrington Stanley FC (League One, ANG) 19:00 (heure française) AJ Bell Stadium (ANG)

Vendredi 12/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu - Boulogne-sur-Mer (National 1) 17:00 Le Touquet (Pas-de-Calais) Nîmes Olympique - Rodez ( ) 18:00 Générac (Gard) FC Nantes - Stade Lausanne-Ouchy (SUI) 18:30 Vidy (SUI) Montpellier HSC - AS Béziers (National 1) 19:00 Millau (Aveyron)

Samedi 13/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu Toulouse FC - ( ) 11:00 stade Georges Beyney à Union (Haute-Garonne) Stade Rennais - Celtic Glasgow (ÉCO) 16:00 (heure française) Celtic Park de Glasgow (ÉCO) Olympique Lyonnais - Sevette Genève (SUI) 16:30 stade Pierre-Rajon de Bourgoin-Jallieu (Isère) OGC Nice - FC Thoune (SUI) 17:00 stade municipal de Divonne-Les-Bains (Ain) Girondins de Bordeaux - Wolfsberger AC (AUT) 17:00 Lavanttal-Arena, Wolfsberg (AUT) Angers SCO - Les Herbiers (National 2) 17:00 stade de la Rudelière aux Sables-d'Olonne (Vendée) FCO - (Ligue 2) 17:00 Dole (Jura) RC Strasbourg Alsace - (BEL) 17:30 Seraing (BEL) LOSC Lille - 18:00 Saint-Quentin (Aisne) AS Saint-Étienne - Foot (Ligue 2) 18:00 stade du Viouzou, à Espaly-Saint-Marcel (Haute-Loire) AS Monaco - FC Lausanne Sport (SUI) 18:00 Stade de la Pontaise, Lausanne (SUI)

Dimanche 14/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu Olympique de Marseille - Glasgow Rangers (ÉCO) 16:00 (heure française) Ibrox Stadium (Glasgow, ÉCO)

Mardi 16/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu - Charleroi (BEL) 18:00 Homécourt (Moselle)

Mercredi 17/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu - (Ligue 2) 18:30 Plabennec (Finistère) Angers SCO - (Ligue 2) 19:00 stade des Rives du Thouet, à Saumur (Maine-et-Loire) Dijon FCO - (Ligue 2), Trophée Lotto Match à confirmer Besançon (Doubs)

Jeudi 18/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu Stade Rennais - FC ( ) Horaire à déterminer Fougères (Ille-et-Vilaine)

Vendredi 19/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu AS Saint-Étienne - Montpellier HSC (demi-finale EA Ligue 1 Games) 00:00 (heure française) Audi Field (Washington, D.C., USA) Girondins de Bordeaux - Olympique de Marseille (demi-finale EA Ligue 1 Games) 03:00 (heure française) Audi Field (Washington, D.C., USA) FC Metz - FC Sochaux-Montbéliard (Ligue 2) 18:00 Vittel (Vosges) AS Monaco - FC (Premier League) 18:00 Stade Saint-Marc, Bagnes (SUI) RC Strasbourg Alsace - Toulouse FC 18:30 Sarre-Union (Alsace) FC Nantes - Chamois Niortais (Ligue 2) 18:30 Luçon (Vendée) Amiens SC - FC (Ligue 2) 19:00 Lieu à déterminer (dans le Valenciennois) LOSC Lille - SC Braga (POR) 21:00 (heure française) Albufeira (POR) Nîmes Olympique - AC Ajaccio (Ligue 2) Horaire à déterminer Saint-Gilles (Gard)

Samedi 20/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu Stade de Reims - La Gantoise (BEL) 17:00 Le Touquet (Pas-de-Calais) AS Monaco - Valence CF (LaLiga) 17:00 Stade du Christ Roi, Lens (SUI) Stade Brestois - EA (Ligue 2) 18:00 Rostrenen (Côtes-d'Armor) Angers SCO - AC (Ligue 2) 18:00 stade Rémy Lambert, Sablé-sur-Sarthe (Sarthe) Dijon FCO - (Ligue 2) 19:00 Stade Marcel-Picot, Nancy Olympique Lyonnais - ( ) 19:00 Stade Jean-Laville de Gueugnon LOSC Lille - CS Marítimo (POR) 21:00 (heure française) Albufeira (POR)

Dimanche 21/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu OGC Nice - Standard de Liège (BEL) 15:00 Stade de Sclessin à Liège (BEL)

Lundi 22/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu Girondins de Bordeaux ou Olympique de Marseille - AS Saint-Étienne ou Montpellier HSC (3ème place EA Ligue 1 Games) 00:00 (heure française) Audi Field (Washington, D.C., USA) Girondins de Bordeaux ou Olympique de Marseille - AS Saint-Étienne ou Montpellier HSC (finale EA Ligue 1 Games) 03:00 (heure française) Audi Field (Washington, D.C., USA)

Mardi 23/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu Stade Rennais - Stade Brestois 19:00 Plouvorn (Finistère)

Mercredi 24/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu Stade de Reims - FC Metz 18:00 Épernay (Marne) LOSC Lille - SC Portimonense (POR) 19:00 (heure française) Portimão (POR) Amiens SC - Hull City (Championship, ANG) 19:30 (heure française) KCOM Stadium de Hull (ANG) Toulouse FC - Al-Arabi Sports Club (QAT) 20:00 Estadi Municipal Palamós Costa Brava, à Palamós (Catalogne, ESP) Angers SCO - Rotterdam (HOL) 20:00 stade De Kuip, Rotterdam (HOL) AS Monaco - SC Braga (POR) Horaire à déterminer Estádio Municipal de Braga (POR)

Jeudi 25/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu Olympique de Marseille - DC United ( , USA) 02:00 (heure française) Audi Field (Washington, D.C., USA)

Vendredi 26/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu Stade Rennais - ( ) 18:00 Stadion am Bad, Markranstädt (ALL) FC Nantes - Stade Brestois 19:00 Saint-Nazaire (Loire-Atlantique)

Samedi 27/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu Paris Saint-Germain - Inter Milan ( ) 12:00 (heure française) Macau Olympic Complex Stadium, Macao (CHN) OGC Nice - (Championship, PdG) 16:00 (heure française) Cardiff City Stadium, Cardiff (PdG) Montpellier HSC - (Championship, ANG) 16:00 (heure française) John Smith’s Stadium, Huddersfield (ANG) Angers SCO - ( ) 16:00 Stadion an der Römerstraße, Straelen (ALL) Nîmes Olympique - Toulouse FC 16:45 Agde (Hérault) Dijon FCO - Stade de Reims 18:00 Stade Gaston-Gérard de Dijon Nîmes Olympique - Toulouse FC 18:45 Agde (Hérault) FC Metz - Amiens SC 19:00 Forbach (Moselle) LOSC Lille - RC Celta de Vigo (LaLiga) 20:00 Estadio Municipal A Lomba, Vilagarcia de Arosa (ESP) AS Monaco - Horaire à déterminer Estádio do Dragão de Porto (POR)

Dimanche 28/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu AS Saint-Étienne - Middlesbrough FC (Championship, ANG) 16:00 (heure française) Riverside Stadium, Middlesbrough (ANG) Olympique Lyonnais - Arsenal FC (Emirates Cup) 16:15 (heure française) Emirates Stadium, Londres (ANG)

Lundi 29/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu

Mardi 30/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu Paris Saint-Germain - Sydney FC (AUS) 13:30 (heure française) Suzhou Olympic Sports Centre, Suzhou (CHN) FC Nantes - FC (Serie A) 19:30 La Baule (Loire-Atlantique) OGC Nice - (Premier League) 20:45 (heure française) stade Turf Moor, Burnley (ANG)

Mercredi 31/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu FC Metz - RFC Seraing (BEL) 17:00 Molsheim (Alsace) Montpellier HSC - Sélection UNFP 18:00 Pierrelatte (Drôme) Olympique Lyonnais - Liverpool FC (Premier League) 19:00 Stade de Genève (SUI) Angers SCO - Arsenal FC (Premier League), match du centenaire du SCO 19:30 Stade Raymond-Kopa d'Angers

Jeudi 01/08/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu

Vendredi 02/08/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu FC Nantes - adversaire à déterminer Horaire à déterminer Lieu à déterminer

Samedi 03/08/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu FC Metz - FSV (Bundesliga) 11:00 Molsheim (Alsace) FC Metz - FSV Mayence (Bundesliga) 13:30 Molsheim (Alsace) AS Saint-Étienne - United (Premier League) 16:00 (heure française) St Jame's Park, Newcastle (ANG) Olympique Lyonnais - (Premier League) 16:30 (heure française) Vitality Stadium (Bournemouth, ANG) Toulouse FC - Norwich City (Premier League) 17:00 (heure française) Carrow Road (Norwich, ANG) OGC Nice - Leicester City (Premier League) Horaire à déterminer , lieu à déterminer Stade de Reims - adversaire à déterminer Horaire à déterminer stade Auguste-Delaune de Reims Nîmes Olympique - Dijon FCO Horaire à déterminer Stade des Costières de Nîmes Angers SCO - adversaire à déterminer Horaire à déterminer Stade Raymond-Kopa d'Angers (à confirmer) Paris Saint-Germain - Stade Rennais (Trophée des Champions) Horaire à déterminer Shenzhen Universiade Sports Center, Shenzhen (CHN)

Dimanche 04/08/2019