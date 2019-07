Ligue 1 - Premier coup dur pour Savanier et le MHSC

Le milieu de terrain Téji Savanier, recrue phare de Montpellier cet été, s'est blessé au genou droit et sera absent des terrains pendant deux mois.

Meilleur passeur de sous les couleurs du Nîmes Olympique la saison dernière pour son premier exercice dans l'élite, Téji Savanier avait assurément été l'une des plus belles surprises du championnat, faisant parler sa technique et sa qualité de passe de manière quasi hebdomadaire. Une saison réussie, qui avait forcément suscité les convoitises, dont celles de , chez qui il s'est engagé contre la somme de 10 millions d'euros.

Distension d'un ligament pour Téji Savanier

Une somme importante, qui témoigne de la ferme intention des dirigeants du MHSC de faire revenir un joueur qui avait été formé au club. Malheureusement, alors que le club pailladin se retrouve orphelin du départ de Skhiri, officiellement transféré à Cologne ce lundi, voici qu'une seconde mauvaise nouvelle est tombée un peu plus tard dans la journée. Et pour cause, blessé, Téji Savanier va manquer le début de la saison. ​

Et même un peu plus. En effet, sorti sur blessure samedi lors du match amical face aux Anglais d' (1-1) à la suite d'un mauvais choc avec un adversaire, le milieu de terrain a passé une IRM au genou droit ce lundi. Verdict : une distension du ligament latéral interne de son genou droit et plus de deux mois d'absence pour la recrue phare de Montpellier cet été. Pas de chance.