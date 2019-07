OFFICIEL - Ellyes Skhiri quitte le MHSC et rejoint le FC Cologne

Après quatre saisons passées à Montpellier, le Tunisien Ellyes Skhiri (24 ans) s'est officiellement engagé en faveur du FC Cologne, de lundi.

Comme nous vous l'avions annoncé dimanche, Ellyes Skhiri, milieu de terrain âgé de 24 ans et pièce maîtresse du dispositif de Michel Der Zakarian à ces dernières saisons, prend la direction du FC Cologne, pensionnaire de .

L'international tunisien, revenant justement de la , s'est en effet engagé officiellement en faveur du club promu en première division allemande ce lundi. Moyennant une somme avoisinant les 8 millions d'euros avec bonus, celui qui a notamment brillé par la qualité de sa frappe de balle dans l'Hérault a paraphé un contrat longue durée en , portant jusqu'en juin 2023.

"J'attends avec impatience de découvrir Cologne"

Auteur de 10 buts en 133 rencontres au MHSC, Ellyes Skhiri s'est dit particulièrement satisfait de rejoindre ce nouveau projet. "Les responsables du club ont travaillé dur pour moi et m'ont pleinement convaincu. Cologne est un grand club, passionnant, et avec beaucoup de traditions avec lesquelles je peux très bien m'identifier. J'attends avec impatience de découvrir Cologne, mes nouveaux coéquipiers et les fantastiques fans", a en effet confié le principal intéressé, dans des propos accordés au site internet du promu en .

Verstärkung für den #effzeh. Der tunesische Nationalspieler Ellyes #Skhiri wechselt von Montpellier nach Köln.



Herzlich willkommen, Ellyes! https://t.co/q4AbxaBaFO — 1. FC Köln (@fckoeln) July 29, 2019​

"Ellyes est un grand joueur, qui court beaucoup et qui délivre de bonnes passes. Bien qu'il ait déjà acquis beaucoup d'expérience, il est également capable de se développer à l'âge de 24 ans. Nous sommes très heureux d'avoir pu le signer", s'est pour sa part félicité Armin Veh, le directeur général du club.