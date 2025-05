Ligue 1 : Ousmane Dembélé nomme le joueur le plus sous-coté

Après avoir été sacré meilleur joueur de Ligue 1, Ousmane Dembélé s’est exprimé sur un talent qu’il considère largement sous-estimé.

Fraîchement couronné meilleur joueur de Ligue 1 aux Trophées UNFP, Ousmane Dembélé vit la saison la plus accomplie de sa carrière. Longtemps attendu comme un crack en devenir depuis ses débuts à Rennes puis Dortmund, l’ailier du PSG semble enfin répondre aux attentes au plus haut niveau. En zone mixte, le joueur a été invité à citer celui qu’il estime être le plus sous-coté du championnat. Et il n’a pas eu à chercher bien loin.

Bradley Barcola, joueur le plus sous-coté

Interrogé après la cérémonie, Dembélé a salué les performances de son coéquipier du Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, qu’il estime être le joueur le plus sous-coté :

« C’est mon meilleur passeur, Bradley Barcola. Pour moi, c’est l’un des meilleurs joueurs du championnat, quand il est sur le terrain, je suis super content, parce que du coup, je sais que je vais marquer ».

Une déclaration qui témoigne de la complicité entre les deux hommes sur le terrain. Le jeune ailier Bradley Barcola a connu une saison remarquable, livrant 16 passes décisives toutes compétitions confondues, dont 11 en Ligue 1. Sa régularité et son impact dans le jeu offensif parisien lui ont valu une place dans l’équipe type de la saison. Une reconnaissance méritée pour un joueur encore trop peu mis en lumière.