Ligue 1 - Nice-PSG se jouera à huis clos

La décision a été prise ce vendredi matin par les autorités locales.

Le match Nice-PSG, prévu ce dimanche 20 septembre à 13h00, se jouera à huis clos à informer le club niçois dans un communiqué : « L'OGC Nice est au regret d'informer son public que la rencontre face au se disputera à huis clos, en raison du renforcement des mesures annoncé ce vendredi matin. »

En effet, lors d'une conférence de presse, ce vendredi matin, le préfet des Alpes-Maritimes Bernard Gonzalez et le maire de Nice Christian Estrosi ont annoncé que les grands événements organisés à Nice ne réuniront désormais que 1.000 personnes au maximum.

Cette décision était attendue puisque jeudi, le Ministre de la Santé avait expliqué que les villes de Nice et faisaient partie des territoires où la situation s'était le plus dégradée face à la Covid-19 et que de nouvelles mesures allaient être prises avant le week-end.

Rivère très triste pour les supporters

«On ne peut que s'incliner devant cette décision, et la respecter. Il n'empêche que, moralement, c'est un coup dur. Vis à vis de nos supporters, c'était déjà compliqué d'être limité à 5.000 personnes. Aujourd'hui, c'est 1.000. Une fois que l'on déduit toute l'organisation, on atteint pratiquement ce chiffre. Ce qui fait que le match se jouera sans public. Donc nous sommes tristes. Le foot sans supporter ce n'est pas la même chose. Nous ne cessons de le dire. Des milliers abonnés se sont imaginés pouvoir enfin retrouver le stade. Et à deux jours du match, ils apprennent que ce ne sera pas le cas. Même si nous n'y sommes pour rien, il n'y a rien de pire que de souffler comme ça le chaud et le froid. Nous sommes sincèrement désolés. Mais nous n'avons malheureusement pas le choix » a réagit Jean-Pierre Rivère, le président de l'OGC Nice.

Un PSG amoindri et Nice privé de trois joueurs

Le match entre Nice et le PSG mettra aux prises deux effectifs amputés de plusieurs joueurs. A Nice, trois joueurs ont été testés positifs à la Covid-19 et ne pourront pas prendre part à la rencontre : Kasper Dolberg, Alexis Claude-Maurice et Stanley Nsoki.

Quant au PSG, il devra se passer des services de Neymar, Paredes, Kurzawa et Diallo qui sont suspendus et de Bernat qui s'est gravement blessé face à Metz.