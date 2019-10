Ligue 1 - Nantes-Monaco (0-1) : l’ASM retrouve le top 10 !

Grâce à sa victoire sur la pelouse de Nantes, Monaco remonte en première partie de tableau, à deux points du podium.

L’AS va mieux. Beaucoup mieux ! À la peine depuis le début de saison, l’équipe du Rocher vient d’enchaîner une seconde victoire consécutive après celle face à Rennes (3-2). Cette fois, c’est sur la pelouse de que les hommes de Leonardo Jardim sont partis s’imposer (1-0), de quoi leur permettre de remonter à la 8e place du classement, avec 15 points et deux longueurs de retard sur le podium.

Dans un 3-5-2 toujours fébrile défensivement, l’ASM n’a pourtant pas très bien entamé la rencontre. Coulibaly s’est rapidement procuré deux occasions pour les locaux mais, comme souvent, les visiteurs s’en sont remis à Ben Yedder pour faire la différence.

L'article continue ci-dessous

Ben Yedder marque trois fois, l'arbitre en refuse deux !

Sur une jolie contre-attaque, Golovin a parfaitement trouvé l’international français dans la profondeur. Celui-ci a ensuite résisté au retour de Fabio avant de mystifier Pallois et de déclencher une énorme frappe à bout portant. Lafont n’a rien pu faire (1-0, 22e) !

Ben Yedder a même doublé la mise dans la foulée, mais l’arbitre a refusé son but pour hors-jeu. Bis repetita en seconde période, pour une position illicite de Slimani au départ de l’action... Peu importe pour l’ASM, qui a relativement peu souffert contre des Canaris en panne d’inspiration. Coulibaly a certes obligé Lecomte à la parade en seconde période, tout comme Youan juste avant la fin du match, mais cela n’a pas suffi.

Avec ce nouveau but, Ben Yedder commence d’ailleurs à s'envoler en tête du classement des buteurs avec 9 réalisations et deux longueurs d’avance sur Osimhen ( ) et Diallo (Metz). En revanche, Nantes enchaîne une seconde défaite consécutive après celle concédée à Metz lors de la dernière journée. Les Canaris sont toujours dauphins du PSG, mais…