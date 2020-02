Ligue 1 - Monaco coule à Nîmes, Lille renverse Strasbourg et Toulouse ne perd plus

Monaco a encore perdu ce samedi à Nîmes, quand Lille a arraché la victoire à Srasbourg. Dijon et Reims ont gagné, Toulouse a pris un point.

Nîmes- : 3-1

Buteurs : Miguel (27e), Philippoteaux (62e), Martinez (79e) ; Ben Yedder (14e)

Monaco n'y arrive toujours pas. Rapidement devant au score grâce à l'inévitable Wissam Ben Yedder, les Monégasques ont concédé l'égalisation sur une action confuse conclue par Florian Miguel. Et tout a déraillé quelques minutes plus tard.

Tiémoué Bakayoko se rendait coupable d'une grosse semelle sur la cheville de Romain Philippoteaux. Après vidéo, le milieu des visiteurs était exclu, de même que Gelson Martins pour avoir poussé l'arbitre. Bousculés, les hommes de Robert Moreno connaissaient une nouvelle désillusion quand le même Philippoteaux signait l'un des buts de la soirée d'une magnifique frappe enroulée au coeur de la seconde période.

Pablo Martinez enfonçait finalement le clou sur corner après une déviation de Nolan Roux pour son premier match avec les Crocos. Toujours 19e, Nîmes se relance dans la course au maintien, tandis que Monaco voit le podium s'éloigner encore un peu plus (11 points).

- : 1-2

Buteurs : Thomasson (12e) ; Gabriel (65e), Osimhen (80e, sp)

Déjà dangereux de la tête trois minutes auparavant, Adrien Thomasson mettait les Alsaciens sur orbite avant même le quart d'heure de jeu sur une perte de balle de Renato Sanches. Incapables de gagner en 2020 en championnat, les Nordistes tentaient de réagir, mais Victor Osimhen trouvait la barre après un superbe contrôle en pivot (30e).

Et c'est finalement sur corner grâce à Gabriel, bien trouvé par Jonathan Ikoné que les Lillois revenaient au score après la pause. Et la rencontre basculait définitivement à dix minutes du terme sur un penalty consécutif à une main de Carole et transformé par Victor Osimhen. Lille revient à six points de Rennes et du podium.

Angers-Reims : 1-4

Buteurs : Alioui (7e) ; Touré (38e, sp), Abdelhamid (62e), Santamaria csc (74e), Dia (75e)

Battu par Metz la semaine dernière et rapidement mené à Angers ce samedi, Reims l'a finalement emporté. Pourtant dominés après le but plein de réussite de l'ancien nîmois Alioui, les visiteurs revenaient sur un penalty pour une main de Capelle et transformé par Touré.

Un but sur corner d'Abdelhamid à l'heure de jeu permettait aux Champenois de prendre l'avantage avant de marquer à nouveau deux buts en quelques minutes. Les voilà qui remontent à la sixième place, à un point de .

-Brest : 3-0

Buteurs : Baldé (3e, 20e), Mavididi (77e)

En forme en ce début d'année, Brest a connu un coup d'arrêt du côté de Gaston Gérard après un doublé de Mama Baldé en début de rencontre, au cours d'une première mi-temps dominée par les Dijonais.

Les Brestois auront bien tenté de refaire leur retard après la pause, mais malgré quelques occasions notamment par l'intermédiaire d'Irvin Cardona, les Bretons concèdent leur première défaite de l'année en championnat. Une défaite rendue encore un peu plus lourde par l'une des révélations de la saison côté bourguignon, Stephy Mavididi. Dijon prend un peu ses distances avec la zone de relégation.

Angers- : 0-0

Autre duel de mal classés ce samedi soir. Une rencontre peu emballante qui permet tout de même à Toulouse, solide en fin de rencontre sous la pression picarde, de mettre fin à une terrible série de 11 défaites consécutives en championnat. Les hommes de Denis Zanko restent quand même bon derniers, quand Amiens est 18e avec six points de plus.

Une fin de match marquée par les démonstrations de mécontentement de la part des supporters amiénois avec notamment une banderole déployée à l'encontre de leur entraîneur, alors que la série de mauvais résultats se poursuit pour les hommes de Luka Elsner.