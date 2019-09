Ligue 1 - Maracineanu "étonnée par les propos de Noël Le Graët"

La ministre des sports, Roxana Maracineanu, s'est dite "étonnée" des propos tenus par Noël Le Graët à propos des interruptions de matches en Ligue 1.

Depuis le début de la saison, plusieurs rencontres de ont été interrompues en raison de chants et de banderoles à caractère homophobe de la part de certains supporters. Des décisions qui n'ont pas été du goût de Noël Le Graët.

Le président de la Fédération française de football a en effet déclaré dans une interview à Ouest France : "Pour être clair, je trouve qu'on arrête trop de matches. Cela fait plaisir à certains ministres, mais moi, ça me gêne. Le football ne peut pas être pris en otage pour des propos vulgaires."

Une prise de parole qui a fait réagir la ministre des sports, Roxana Maracineanu, via son compte Facebook. "Je suis étonnée par les propos de Noël Le Graët, écrit-t-elle. Je le sais engagé dans la lutte contre les discriminations, nous en avons parlé en avril dernier lorsqu’il a valorisé les actions de prévention de la Fédération Française de Football et s’est dit prêt à aller plus loin. Il faut rappeler que l’homophobie est considérée comme une discrimination dans notre société."

"La lutte contre l’homophobie, et de manière générale contre toute forme de discrimination, est une préoccupation majeure du gouvernement", a également rappelé la ministre, avant de poursuivre : "Je considère que tous les acteurs du sport, dans le football et ailleurs, doivent s'engager sans équivoque dans cette démarche qui nécessite peut-être de la pédagogie, sans doute des sanctions, mais sûrement un dialogue constructif entre tous les acteurs."

En mars dernier, après avoir assisté au match entre le PSG et l'OM, Roxana Maracineanu s'était déclarée favorable à l'interruption des rencontres en cas de chants homophobes.