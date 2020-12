Ligue 1 - Lorient gagne enfin, Nantes et Reims dans le dur

Lorient a renoué avec le succès ce dimanche. Brest a également gagné, Nantes n'avance plus et pas de vainqueur dans le derby du grand est.

Quatre duels de bas de tableau ce dimanche après-midi pour le multiplex de . Sans victoire depuis six rencontres, Lorient a pris le meilleur sur Nîmes. Brest continue de séduire, tout le contraire du FC . et Metz se quittent bons amis.

Lorient-Nîmes 3-0

Une minute de jeu et les Merlus prennent déjà les devants grâce à Boisgard et à la défense des Crocos, pas encore rentrée dans son match. Un penalty - le leitmotiv de l'après-midi - permet à Hamel de doubler la mise à la demi-heure de jeu pour faire le break.

Nîmes a beau tenter de pousser en seconde période, les Gardois sont trop courts pour revenir et glissent dangereusement vers la zone de relégation. Une zone rouge que quittent les Bretons, victorieux pour la première fois depuis mi-octobre à Reims. Le premier but de la saison de Nolan Roux est refusé pour une main préalable, tout comme celui de Laurienté dans la foulée.

Le dernier but du match est finalement signé Wissa sur une nouvelle incursion du promu dans les dernières minutes.

Strasbourg-Metz 2-2

Le derby du grand est s'est achevé sans vainqueur, Strasbourg ne parvenant pas à enchaîner, une semaine après avoir coulé Nantes. C'est là aussi sur penalty que la différence va se faire : première main dans sa surface de Simakan, but de Bronn en première période. Deuxième main de Simakan et arrêt de Kawashima après la pause.

Le même Simakan qui va ensuite égaliser pour les Alsaciens, avant qu'Opa Nguette ne redonne l'avantage à son équipe au terme d'un joli déboulé. Mieux dans le match, Strasbourg ne panique pas et revient une nouvelle fois au score grâce à un joli numéro dans la surface signé Thomasson.

Brest-Reims 2-1

Séduisant depuis le début de la saison, Brest domine le premier acte et finit par être récompensé par un très beau but de Franck Honorat. Le premier tournant a lieu quelques minutes plus tard avec le penalty raté par Steve Mounié après une faute de Konan sur Pierre-Gabriel.

L'article continue ci-dessous

La deuxième mi-temps est à l'avantage de Reims. Zeneli égalise d'un corner direct qui lobe Larsonneur avec l'aide du vent qui souffle sur Francis Le Blé. Malgré plusieurs occasions, les Champenois ne parviennent ensuite pas à renverser totalement la rencontre. Et c'est finalement Mounié qui se rattrape en profitant d'un ballon mal repoussé par Rajkovic pour assomer les hommes de David Guion.

Nantes- 1-1

Les choses ne vont pas mieux à Nantes. Etrillés par Strasbourg la semaine dernière, séparés de Christian Gourcuff, les Canaris prennent pourtant les devants sur un penalty transformé par Moses Simon.

Dijon parvient à revenir pour arracher un point après la mi-temps grâce à Konaté, alors que Nantes se procure de belles occasions pour l'emporter, mais manque une nouvelle fois cruellement de réalisme.