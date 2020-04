Ligue 1 / Ligue 2 : pour la reprise, la LFP vise le 22-23 août au plus tard

La LFP espère que la saison 2020-2021 pourra démarrer en août prochain. Elle vise une reprise le 22-23 août au plus tard en Ligue 1 et Ligue 2.

La Ligue de Football Professionnel (LFP) a confirmé l'ensemble des décisions prises par le Conseil d'Administration ce jeudi. Il a été décidé de l'arrêt de la saison 2019-2020 en et . Les titres de Champions de sont attribués au PSG en L1, et Lorient en L2.

Par ailleurs, dans un communiqué publié en fin de journée, "le Conseil d’Administration rappelle l’objectif de démarrer la et la au plus tard les 22 et 23 août 2020."

"La date définitive de la reprise (pour la saison 2020-2021, ndlr) sera arrêtée en concertation avec les diffuseurs (Médiapro, Canal+, Free, beIN SPORTS), et en tenant compte des décisions gouvernementales", est-il précisé.