Real Madrid, Mbappé dévoile le nombre de buts qu’il veut marquer par saison

C’est les débuts rêvés pour Kylian Mbappé. Premier match officiel, premier but et un premier trophée pour le Bondynois.

Comme le disait-il le 3 juin dernier lors de sa signature au Real Madrid, le rêve est vraiment devenu réalité pour Kylian Mbappé. Au Stade national de Varsovie, mercredi soir, l’attaquant français disputait son tout premier match avec la Maison Blanche lors de la finale de la Supercoupe d’Europe remportée face à l’Atalanta Bergame (2-0).

Mbappé très heureux pour sa première avec le Real

Mercredi soir, le Real Madrid battait l’Atalanta Bergame (2-0) en finale de la Supercoupe de l’UEFA pour devenir l’équipe la plus titrée de la compétition avec 6 trophées devant le Barça et l’AC Milan (5 titres chacun). Comme nous l’avions évoqué plus tôt, Kylian Mbappé a bien été titulaire pour son premier match. Une rencontre au cours de laquelle même si le Français n’a pas été irréprochable, a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs.

« Je l’ai imaginé de bien des façons mais commencer par un titre et jouer pour ce club, tout le monde sait ce que ça signifie pour moi. C’est incroyable, l’atmosphère était magique. Qui dit Real Madrid, dit titre. Il faut gagner ici. C’est très important. Être décisif ici pour un joueur comme moi, ça marque. Je suis très heureux même s’il y a toujours des choses à améliorer », a lancé l’ancien du PSG au micro de Canal+ après le match.

Kylian veut marquer 50 buts par saison

Par ailleurs, l’ancien attaquant de l’AS Monaco explique son premier but, dont le ballon a été touché par les trois stars offensives présentes sur le terrain notamment Rodrygo, Vinicius, puis Jude Bellingham, passeur décisif avant que Mbappé ne le mette au fond des filets. « C’est Jude qui déborde sur le côté, il a un temps d’arrêt donc moi je reste toujours en mouvement, décrypte le buteur du soir. Je me tiens prêt. Je pensais l’avoir un peu en retrait mais il décale un peu donc je fais appel-contre appel. Il m’envoie le ballon au 2e poteau et c’est au fond », a ajouté le capitaine des Bleus, qui envisage de faire trembler les filets pour une cinquantaine de fois avec la Maison Blanche par saison.

« Il (Ancelotti, Ndlr) nous a donné beaucoup de liberté. Il nous a demandé d’être connecté avec l’équipe, d’avoir beaucoup de mouvements pour ne pas que l’adversaire lise notre jeu et surtout prendre du plaisir. C’est avant tout ça le foot», conclut Kylian Mbappé dans un grand sourire. Nul doute que du plaisir, le capitaine des Bleus en a pris ce soir. «Et si je peux en marquer 50, alors ça sera 50 », a conclu le Bondynois.