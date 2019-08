Ligue 1 - Le mercato doit-il fermer avant le début de la saison ?

La Premier League ferme son mercato (dans le sens des arrivées) 24 heures avant le début de la saison. Souhaiteriez-vous faire de même en France ?

Pour la deuxième année consécutive, le mercato estival de la a refermé ses portes à la veille de l'ouverture du championnat. et Norwich, qui lancent les hostilités ce vendredi soir (coup d'envoi à 21 heures), ne peuvent plus recruter de nouveaux joueurs jusqu'au 31 août ou début septembre comme ils en avaient l'habitude et le droit précédemment. Ils doivent attendre le 1er janvier 2020 et l'ouverture du mercato hivernal pour attirer de nouveaux atouts dans leur effectif.

Les clubs de l'élite anglaise peuvent néanmoins toujours vendre ou prêter des joueurs à des clubs de championnats où le marché des transferts est encore ouvert. La décision de la Premier League et de ses clubs, instaurée à l'été 2018, vise à protéger l'équité de la compétition, en empêchant les clubs qui auraient raté leur début de saison -notamment les plus riches- de recruter à tour de bras avant la fin du mercato afin de corriger le tir.

En , la plupart des présidents de clubs ne voient pas d'un bon oeil une fermeture anticipée du mercato estival, car son ouverture jusque début septembre procure un délai supplémentaire pour travailler les contours de son effectif. Et peut-être aussi pour faire des affaires le plus longtemps possible avec les championnats étrangers...

Et vous, qu'en pensez-vous ? Seriez-vous favorable à une fermeture anticipée du marché estival des transferts en , à l'instar de la Premier League ? Votez et expliquez-nous votre choix sur les comptes Facebook et Twitter de Goal !

L'article continue ci-dessous

Êtes-vous pour ou contre une fermeture du mercato d'été avant le début de la saison ?