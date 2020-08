Ligue 1 - Le derby Bordeaux-Nantes avancé à vendredi soir (19h)

Suite au report du match d'ouverture censé opposé l'OM à l'ASSE, vendredi soir (19h), le derby entre Bordeaux et Nantes a été choisi par Téléfoot.

Alors que la est censée reprendre ses droits dans seulement trois jours, l’OM a révélé compter de nouveaux joueurs infectés en son sein. Et ils sont au nombre de 3. "À la suite des tests effectués ce lundi, aucun nouveau cas de #COVID19 n’a été révélé, mais les 3 cas suspects de dimanche ont été confirmés. Le club a transmis l’ensemble des éléments à la LFP", a ainsi écrit Marseille sur son compte twitter, confirmant la mauvaise nouvelle et obligeant la LFP à réagir dans les plus brefs délais.

Téléfoot se rabat sur -

Face à cette circulation active du virus au sein de L’OM, la LFP a donc pris la décision de reporter le match d'ouverture de la saison 2020-21. Pour rappel, Marseille devait recevoir l'AS Saint-Etienne, vendredi soir (19h00), au stade Vélodrome. Finalement, il n'en sera rien. Les dates du 16/17 septembre sont évoquées pour le report.



3 nouveaux cas de Covid-19 à l’OM, le match contre l'ASSE reporté



En réaction à ce report, Téléfoot, le nouveau diffuseur du championnat de , qui cherchait une nouvelle rencontre à diffuser pour son arrivée dans le football français, a trouvé un autre match de gala pour se consoler. Résultat des courses, la saison débutera donc par un derby de l'Atlantique entre les Girondins de Bordeaux et le FC Nantes. Initialement programmé ce samedi à 17 heures, le match aura lieu en lieu et place d'OM-ASSE, vendredi soir, à 19 heures.